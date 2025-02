A Dama analisa Bahia na Libertadores e diz: "Derruba quem aparecer"

A Dama falou sobre jogo do Bahia - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Torcedora fanática do Bahia, A Dama demonstrou grande confiança no Tricolor de Aço para o confronto contra o The Strongest, válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O duelo acontece nesta terça-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, a cantora de pagode avaliou a preparação do time e relembrou o último clássico Ba-Vi, onde, segundo ela, o Bahia dominou a partida.

"Acho que o Bahia está muito preparado para qualquer jogo. Fui à Fonte Nova assistir ao último jogo do Bahia contra o Vitória e percebi que o Vitória quase não tocava na bola", iniciou a cantora, apostando em um placar de 4 a 0 para o Tricolor.

Além disso, A Dama fez questão de elogiar a desenvoltura da equipe e ressaltou o entrosamento do elenco. "Me perdoe, mas o Bahia estava dando uma aula de como jogar em equipe. Foi muito lindo de assistir, mas, claro, a gente não ganhou aquele dia. Só que, ao ver a forma como eles estavam jogando, tão entrosados, eu falei: 'Esse time vai derrubar qualquer um que aparecer pela frente'", cravou.

Vale lembrar que, em 2023, a cantora participou de um evento especial para celebrar a chegada do Esquadrão de Aço à família City Football Group. O show aconteceu no Etihad Stadium, pouco antes da partida entre o "primo rico" do Bahia, o Manchester City, e o Fulham, pelo Campeonato Inglês.