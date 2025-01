A Dama pode perder mansão de R$ 1 milhão após ação judicial; entenda

Por Sabendo com Vini | Portal Massa!

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O término conturbado entre A Dama e Gabriela Messy, marcado por acusação de traição, acaba de ganhar um novo capítulo. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, teve acesso a informações exclusivas sobre a disputa judicial envolvendo a mansão de R$ 1 milhão onde a cantora vivia com a influenciadora digital baiana em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o advogado Caique Calado, o seu cliente, o influenciador Yuri Santana, ingressou, em setembro de 2024, com uma ação judicial solicitando a rescisão contratual e um pedido liminar de reintegração de posse contra A Dama do Pagode.

O motivo seria o descumprimento de uma promessa de compra e venda. Segundo o processo, A Dama teria dado apenas um sinal de R$ 100 mil como entrada do imóvel, negociado por R$ 1 milhão, mas não concluiu o pagamento dentro do prazo estipulado em contrato.

Liminar de reintegração de posse

Ainda segundo o advogado, Yuri Santana é o legítimo proprietário do imóvel e busca, judicialmente, retomar a posse. No entanto, a liminar de reintegração de posse foi inicialmente negada pela juíza da 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas. Diante disso, a defesa de Yuri apresentou um recurso de Agravo de Instrumento, que segue pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Leia mais:

>>> Traição, DNA e língua de cobra: 10 famosos que causaram muito em 2024

>>> A Dama e ex-namorada trocam farpas nas redes sociais após término

>>> Festival Virada Salvador: confira a ordem e os horários dos shows

Além disso, os corretores envolvidos na negociação do imóvel também moveram uma ação de cobrança contra ambas as partes – vendedor e compradora – exigindo o pagamento de honorários de corretagem.

Nossa reportagem entrou em contato com o advogado da cantora A Dama. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.