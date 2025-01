Traição, DNA e língua de cobra: 10 famosos que causaram muito em 2024

Davi Brito e Andressa Urach causaram em 2024 - Foto: Reprodução | Globo e Instagram

Davi Brito, Andressa Urach, Deolane Bezerra e outras personalidades brasileiras causaram muito assunto durante todo o ano de 2024. O Portal A TARDE lembrou 10 famosos que se destacaram no noticiário.

Nos últimos meses, as personalidades foram assuntos por traições, corpo físico, términos de relações, exame de DNA e até prisão.

Confira a lista abaixo:

Davi Brito

A Bahia esteve no centro dos noticiários com o campeão do BBB 24. Davi Brito saiu do reality show e causou nos primeiros instantes. Isso porque ele entrou comprometido com Mani Rego, mas no programa global Mais Você, mudou de assunto ao falar sobre o romance.

>>> Mulher faz coisa inusitada e vence concurso de sósia de Davi Brito; vídeo

"Estamos na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar", declarou. Dois dias depois, a comerciante deixou de seguir Davi nas redes sociais e anunciou um ponto final na relação.

Nos meses seguintes, ele foi acusado de fazer suposta ameaça com arma e violência psicológica. Tamires de Assis, musa do Boi Garantido, disse que a situação se agravou e afetou a saúde emocional e mental da influenciadora com a repercussão do caso. Davi negou as acusações.

Nos últimos meses, o baiano causou quando deu a entender que mentiu sobre ter ido esquiar no Chile e também por revolta com concurso de sósias que fizeram na UFBA.

Andressa Urach

Andressa continua causando diariamente. Ela chamou a atenção ao bifurcar a língua e revelar o desejo de colocar um terceiro seio. Além disso, gravou conteúdos adultos com um cadeirante, a ex-sogra e vários homens de uma vez.

>>> Urach choca ao expor diferença de idade com o namorado: "Mucilon"

Nas últimas semanas, a ex-A Fazenda voltou a polemizar quando anunciou que seu pai, Carlos Urach, demonstrou interesse em gravar com ela.

Suposto 4º filho de Gugu

Ricardo Rocha diz ser filho de Gugu | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos personagens do ano, sem dúvida, foi Ricardo Rocha. O comerciante, que diz ser o quarto filho de Gugu Liberato (1959-2019), conseguiu realizar um exame de DNA para comprovar a paternidade do famoso. No entanto, recentemente, dois testes feitos deram negativos. Ele garantiu que seguirá lutando na Justiça para conseguir provar o que acredita e entrar na briga pela herança do apresentador.

Lucas Buda

Lucas Buda viveu problema ainda dentro do BBB | Foto: Reprodução | Globo

E como não lembrar de Lucas Buda? O seu casamento com Camila Moura acabou enquanto ele ainda estava no BBB 24, mas somente soube depois que deixou a casa. A relação, que durou 15 anos, ficou estremecida com a aproximação entre o professor de capoeira e Giovanna Pitel durante o confinamento.

Após ver o marido cantar "Baiana", de Emicida, para a assistente social, Camila se revoltou. A mulher apagou as imagens ao lado de Buda nas redes sociais e compartilhou um retrato que exibia fotos do casamento deles rasgadas, jogadas no lixo. Atualmente, Lucas namora a médica veterinária e empresária Joyce Magalhães, enquanto Camila participou da 16ª edição de A Fazenda.

Maiara

Maiara enfrentou mudanças no corpo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O processo de perda de peso de Maiara tem causado assunto até os dias de hoje. A famosa declarou que chegou aos 45 quilos e garantiu que está “superbem, muito empolgada e disposta”, depois que passou por procedimentos de lipoaspiração e uma cirurgia bariátrica. A polêmica ganhou ainda mais discussão quando, em um vídeo, ela apareceu derrubando comida do garfo e seguiu mastigando, como se tivesse comido algo.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra chegou a ficar presa durante quase 20 dias | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra foi presa na Operação Integration, deflagrada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões num suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. Ela foi detida com a mãe, Solange Bezerra. As duas chegaram a ser encaminhadas para a Colônia Penal Feminina do Recife, em setembro.

Cinco dias depois, a influenciadora teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, mas ela descumpriu uma das normas da medida e foi encarcerada novamente no dia seguinte, só saindo da cadeia em 24 de setembro, 20 dias após a primeira prisão.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima foi um dos principais alvos da Operação Integration | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Assim como Deolane, a Polícia Civil de Pernambuco incluiu o "Embaixador" na operação. Gusttavo Lima não chegou a ser preso, mas recebeu um mandado de prisão preventiva da Justiça de Pernambuco em 23 de setembro. Ele foi revogado no dia seguinte, junto com a suspensão da apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo do artista.

Jojo Todynho

Jojo Todynho causou polêmica com comentários | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho foi "cancelada" pelo público LGBTQIAPN+ quando confirmou o rumor de que era apoiadora do governo de Jair Bolsonaro, dias após comparecer em fotos ao lado da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. "Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu", disse Jojo, ressaltando que pediria a retirada da música "Arrasou, Viado" do YouTube e das plataformas de streaming de música.

Ela passou a receber uma enxurrada de críticas e acabou perdendo parcerias comerciais. A cantora também foi excluída do quadro de musas da Mocidade Independente e levou um comentário polêmico de Xuxa nas redes sociais.

Iza

Iza anunciou em público término após traição | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em julho de 2024, Iza anunciou publicamente que foi traída pelo jogador de futebol Yuri Lima, com quem estava grávida de seis meses e esperava a primeira filha, Nala. Após a separação, Iza e Yuri voltaram a se ver para que o jogador pudesse dar apoio à cantora na reta final da gravidez. Eles nunca confirmaram que reataram o namoro, mas não negam que mantêm boa relação. A menina nasceu em outubro passado.

Gracyanne Barbosa

Belo e Gracyanne Barbosa terminaram no primeiro semestre | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ocorreu em abril passado e se tornou uma das mais emblemáticas de 2024. O término do casal, que estava junto desde 2007, virou assunto por um suposto caso extraconjugal da modelo com seu personal trainer, Gilson de Oliveira. Recentemente, em documentário do cantor, ela chamou o ex de "mentiroso".

Sem papas na língua, a influencer destacou que Belo mente sobre “coisas insignificantes” e que foram “16 anos de mentiras”. “Fui despejada mais de 20 vezes no Rio de Janeiro. De chegar e minha roupa estar fora, porque eu não tinha como pagar. As pessoas que me conhecem sabem disso”, começou Gracyanne.

“A gota d’água com ele foi essa questão da mentira. Ele me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa. E, no final, a casa não era nossa”, completou ao podcast PodShape, após participação na série do Globoplay.