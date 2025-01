Urach choca ao expor diferença de idade com o namorado: "Mucilon"

A diferença de idade entre o casal virou tema de discussão Andressa abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a causar polêmica nas redes sociais ao compartilhar detalhes sobre o relacionamento com seu novo namorado, o criador de conteúdo adulto Cassiano França, conhecido como Kylian Cria. O que mais chamou a atenção foi a revelação de que Cassiano, que completou 20 anos no último dia 12 de dezembro, é apenas alguns meses mais velho que o filho de Andressa, Arthur Urach, que fará 20 anos em maio.

A diferença de idade entre o casal, de 17 anos, virou tema de discussão após Andressa abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Questionada sobre a idade dela e de Cassiano, a ex-Fazenda compartilhou uma foto revelando as respectivas idades: ela, 37, e ele, 20.

Sem se incomodar com os comentários, a eterna vice-Miss Bumbum respondeu com frases provocativas. "Mucilon ama o leite da mamãe", disparou ela, em um tom que dividiu opiniões nas redes sociais. A declaração ainda foi publicada no feed do perfil da influenciadora.

Em outra postagem, Andressa brincou com a situação ao usar a famosa frase: "Panela velha é que faz comida boa!" Além disso, ela enfatizou que a diferença de idade nunca foi um problema para Cassiano.