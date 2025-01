Rodrigo Faro comandará especial de final de ano; saiba mais

Anúncio acontece após Rodrigo Faro revelar que deixará a Record - Foto: Divulgação

O apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, foi anunciado como apresentador do especial de fim de ano da Record. O anúncio acontece após, no começo de dezembro, ele revelar que deixará a emissora.

Rodrigo Faro será o responsável por comandar o Família Record, tradicional celebração entre os artistas da emissora que vai ser transmitida no dia 23 de dezembro, às 23h. Além do apresentador, irão participar também nomes como Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Carolina Ferraz, Celso Zucatelli, Rachel Sheherazade, Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Tom Cavalcanti, entre outros.

A atração contará com brincadeiras com a participação da plateia, que, além de interagir com o elenco, terá a chance de ganhar prêmios em dinheiro. A confraternização ainda terá apresentações de Barões da Pisadinha e do cantor Mano Walter. E, assim como nos outros anos, acontecerá o amigo secreto da Família Record, no qual o público será convidado a adivinhar quem tirou quem e quais são os presentes.