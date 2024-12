Crise? Record acaba com programas de Rodrigo Faro e Rachel Sheherazade

Rodrigo Faro vai deixar programa na Record - Foto: Reprodução | Record

A Record está insatisfeita com as audiências de seus programas dominicais e já prepara grandes mudanças para 2025. Entre as novidades estão o cancelamento do Hora do Faro e da saída de Rachel Sheherazade.

De acordo com informações da Contigo!, a terceira temporada de Acerte ou Caia, comandada por Tom Cavalcante, está confirmada e o humorista ainda deverá ganhar mais destaque assumindo o horário do programa de Rodrigo Faro. Ele deverá voltar com o Show do Tom na grade.

A publicação ainda garantiu que a Record também está planejando um novo programa para o horário das tardes aos domingos, mas ainda não revelou detalhes.

Além disso, Rachel Sheherazade também deixará a programação dominical, após fracassar com audiência no Domingo Record, que estreou em agosto passado.