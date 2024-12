Record não pretende renovar contrato com Rodrigo Faro

Apresentador irá apresentar o especial de fim de ano da emissora - Foto: Reprodução | Record TV

Prestes a chegar ao fim, o contrato de Rodrigo Faro com a Record não será renovado. Segundo informações da colunista do Portal Metrópoles, Fábia Oliveira, a emissora não pretende renovar o vínculo com o apresentador.

A parceria, que começou em 2008, pode chegar ao fim devido à queda de audiência do programa Hora do Faro, que também teve dificuldades para atrair anunciantes nos últimos tempos.

O apresentador ainda irá apresentar o 'Família Record', especial de fim de ano que reúne os principais nomes da emissora. Contudo, as informações da coluna revelaram que a apresentação desse programa é paga como um cachê adicional, e não faz parte do salário mensal do apresentador.

A Record não se pronunciou sobre o assunto.