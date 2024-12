Luísa Sonza revela o que fez ela parar de mostrar o corpo: "Chega"

Luísa Sonza falou sobre sua mudança de estilo. - Foto: Reprodução | Instagram

Acostumada a usar looks ousados que exibiam suas curvas, Luísa Sonza, 26 anos, surpreendeu ao revelar por que passou a cobrir mais o corpo. A cantora decidiu recalcular a rota ao perceber que seu trabalho estava sendo desvalorizado devido à sexualização de sua imagem.

"Quando comecei a sentir os efeitos desta sexualização, tive aversão disso. Vi as pessoas me levando para um lugar que diminuía meu trabalho. Isso fez com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo ou me sentir sensual. É muito triste isso ter acontecido", desabafou a cantora no programa 'Ambulatório da Moda' nesta quarta-feira, 27.

A mudança de postura veio acompanhada de novas escolhas para o palco. "Perdi essa 'inocência'. Falei: chega! Quero mostrar pras pessoas que sou mais que isso. Decidi fazer shows totalmente coberta, mesmo passando calor. Até parei de dançar como antes porque [o visual antigo] me dava mobilidade", afirmou.

Segundo a artista, a decisão não foi fácil, mas surgiu de uma reflexão sobre como sua imagem impactava sua carreira. "Eu me sentia bonita e gostosa, e tudo bem, mas ver meu trabalho colocado em xeque me fez repensar. Era uma certa inocência em mostrar meu corpo da forma como eu via", explicou.