Influencer gasta R$ 100 mil para "virar" Cauã Reymond e comemora

O influenciador Gleiciano Azevedo Junior segue focado em investir em vários procedimentos estéticos com um objetivo bem inusitado: ficar parecido com Cauã Reymond. Ele já gastou R$ 100 mil em cirurgias plásticas.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, o influencer afirmou que já está “80% parecido” com o galã da Globo e que deve se submeter a novas operações para transformar o rosto.

Ele ressaltou que usou o ator como modelo quando teve a ideia de passar por plásticas em seu rosto. "Eu queria transformar o meu rosto, fazer umas plásticas, e quando eu cheguei no médico ele perguntou se eu tinha alguma pessoa, alguma referência, pra eu ficar assim parecido", comentou.

"Eu falei o Cauã Reymond, porque sou muito fã dele desde a época de Malhação, ele é um rapaz muito bonito, e ele [médico] fez essa transformação em mim”, explicou o influenciador.

Gleiciano Azevedo, então, detalhou os procedimentos que já realizou. “Fiz maçã do rosto, fiz mandíbula, queixo, fiz orelha, nariz, coloquei dente, coloquei até cabelo pra me parecer com o Cauã Reymond”, garantiu.

“Faltam algumas cirurgias, faltam algumas coisinhas pra terminar, porém, já tô mais ou menos 80% parecido, mas quero ficar 100% parecido com o Cauã”, completou ele, que garantiu que várias pessoas o abordam nas ruas para comentar a semelhança que eles possuem.