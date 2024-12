Cariúcha é criticada por antes e depois de lipo LAD; entenda motivo

Cariúcha mudou o seu visual - Foto: Divulgação | SBT

Cariúcha está causando polêmica nas redes sociais ao exibir o seu novo visual, depois de realizar uma lipo LAD, na última semana. A apresentadora foi detonada por já ter feito críticas ao corpo de Jojo Todynho.

Na última sexta-feira, 22, a contratada do SBT realizou o procedimento que é queridinho das famosas e faz sucesso, por exemplo, com Virgínia Fonseca.

Em um vídeo no Instagram, Cariúcha revelou que o intuito da mudança no seu visual era "tirar as gordurinhas do abdômen, costas, culotes e fazer a definição no bumbum e de lipo LAD".

Com a modificação, a ex-A Fazenda está bem mais definida, com a barriga chapada e o bumbum destacado. Em publicação, compartilhada por Leo Dias, internautas a elogiaram. "Maravilhosa, arrasou!!", escreveu Kamila Simioni. "Mas sempre será bonita pra caramba e toda natural", disse outra fã.

Apesar dos elogios, Cariúcha também foi detonada devido às críticas que já fez a Jojo Todynho quando a sua rival realizou suas cirurgias plásticas depois de emagrecer mais de 50 quilos.

"Tá vendo como a pessoa paga com a língua. Criticou tanto a Jojo e olha aí", comentou uma pessoa. "Falou tanto da Jojo, que agora fez o mesmo!", declarou mais um.