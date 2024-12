Leo Dias comete gafe e leva "bronca" ao vivo: "Algo importante"

Ainda no programa, Leo Dias relembrou a repercussão de sua recente discussão com Cariúcha - Foto: Reprodução

Na edição desta quinta-feira, 21, do Fofocalizando, Leo Dias viveu um momento inusitado ao ser lembrado por uma colega sobre o aniversário do diretor do programa, Márcio Esquilo. O jornalista, que havia se esquecido da data especial, precisou contornar a situação em pleno encerramento da atração.

Foi Gaby Cabrini quem assumiu o controle da situação, garantindo que o esquecimento não passasse batido. Durante o encerramento, enquanto Leo agradecia à audiência e anunciava a programação do dia seguinte, a apresentadora o interrompeu com bom humor.

“Você está esquecendo de algo importante, o aniversário do nosso diretor!”, exclamou Gaby, arrancando risadas dos colegas no estúdio.

A equipe aproveitou o momento para celebrar Márcio Esquilo ao vivo. “Olhem para a cara dele e vejam por que o chamamos de Esquilo. Ele está fazendo 53 anos hoje! Um beijo, diretor. Você é o responsável pelo sucesso deste programa. Não me corta, estou elogiando!”, brincou Leo, arrancando gargalhadas da equipe.

Leo Dias brigou com Cariúcha

Ainda no programa, Leo Dias relembrou a repercussão de sua recente discussão com Cariúcha, que ganhou destaque até nos bastidores do Teleton. O jornalista revelou um diálogo curioso com Eliana, que questionou se a briga havia sido real.

“Eliana chegou pra mim e perguntou: ‘Aquela briga sua com a Cariúcha é mentira, né?’”, contou Leo, surpreso com o conhecimento da apresentadora sobre o episódio.

Apesar do desconforto inicial, Leo e Cariúcha já haviam se resolvido.