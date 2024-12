Maria Gadú é detonada e reage sobre Dolabella após desabafo de Piovani

Maria Gadú rebate críticas após declaração de Luana Piovani - Foto: Reprodução | Redes Sociais e TV Brasil

Maria Gadú decidiu comentar, nesta quarta-feira, 27, a respeito da amizade com Dado Dolabella após Luana Piovani comentar no Sem Censura que não recebeu apoio de outras mulheres quando denunciou agressão sofrida do ator, em 2008.

Leia Mais:

>>> Luana Piovani relembra agressões e faz desabafo: “Me espezinharam”

>>> Luana Piovani resgata denúncia contra Dado Dolabella e acusa a Globo

>>> Wanessa e Dado dão beijaço e web reage: “Agressivo”

Internautas resgataram as críticas que, na época, a cantora fez para a atriz por causa da decisão. Cobrada nas redes sociais, Gadú garantiu que não é mais amiga do ator.

"Gente, parem de loucura. Não sou amigo de Dado Dolabella, repudio tudo o que fez, tenho pavor. Não nos falamos há mais de uma década, justamente isso. Que loucura", disparou a artista.

Maria Gadú também chegou a ser questionada nos comentários de publicação sobre a suposta amizade com Dado após entrevista de Piovani. Ela rebateu a internauta: "Lembrou de cuidar da sua vida? Aconselho".