Wanessa e Dado dão beijaço e web reage: “Agressivo”

Vídeo do momento viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dado Dolabella e Wanessa Camargo foram filmados em um momento íntimo no Rock in Rio 2024 neste final de semana. O vídeo, que mostra o casal se beijando em um camarote do evento, viralizou nas redes sociais e os internautas não perdoaram.

Algumas pessoas estranharam a forma como Wanessa estava recebendo o beijo. Outras acharam que ela estava se sentindo “forçada”.

“Acho mico esses beijos em público. Particularmente odeio”, escreveu uma pessoa. “Acho que é o beijo mais feio que ja vi em toda minha vida”, disse outra. “Parecem dois adolescentes perdendo BV”, disparou mais um internauta.

Outra disparou: “Até no beijo é agressivo. A postura dela de incomodada e querendo sair e ele a engolindo”. “Ela sem vontade nenhuma de beijar ele forçando”, comentou outra.

Assista ao vídeo: