Luana Piovani relembra agressões e faz desabafo: “Me espezinharam”

Luana Piovani relembrou o episódio de violência doméstica que sofreu em 2008, quando foi agredida pelo então namorado, Dado Dolabella, que hoje está com Wanessa Camargo. Em entrevista ao Sem Censura, a atriz se emocionou e contou que não teve apoio ao expor a situação.

Piovani disse que “o mundo é uma máquina de moer mulher”. “A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois. Estava em uma época que não era um movimento comum [o do fim da violência contra a mulher]”, lembrou ela.

A atriz afirmou que “as pessoas adoram dar personagens para a gente e quando a gente não aceita esses personagens, elas ficam com raiva da gente. Eu nunca aceitei essa roupinha que a sociedade brasileira quis me vestir”.

Sem citar o nome do ex, Luana Piovani disse que foi desacreditada quando denunciou o ator. “Então, o que aconteceu: quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou. Eu não tive suporte de absolutamente ninguém que não fossem os meus pais, os meus cinco amigos que souberam e o meu terapeuta”, explicou ela.

A artista continuou: “As pessoas diziam que eu tinha feito aquilo porque eu queria aparecer, queria chamar atenção. E existiam milhares, milhões de mulheres que falavam: ‘Vem bater em mim’ [para Dado], porque o cara era considerado bonito, sex symbol”.

Na oportunidade, Luana disse ainda que, além do machismo dos homens, ainda há o machismo que vem das próprias mulheres, o que acaba atrapalhando a luta.

“Mas o que atrapalha muito a nossa luta são as mulheres machistas, que são quase um terço do planeta machista. Enquanto as mulheres forem machistas, elas dão forças aos homens machistas”, completou.

