Aos 48 anos, Luana Piovani passa por procedimento estético; veja

Em vídeos descontraídos, Luana explicou os tratamentos feitos e celebrou o autocuidado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luana Piovani, de 48 anos, compartilhou com seus seguidores momentos de um procedimento estético realizado neste sábado, 23, em uma clínica no Rio de Janeiro. A atriz e diretora, que atualmente vive em Portugal, aproveitou sua passagem pelo Brasil para dar uma renovada no visual.

Em vídeos descontraídos, Luana explicou os tratamentos feitos e celebrou o autocuidado. "Fiz um negócio no pescoço, porque estou me achando supergata na cara. O que o André faz dura muito tempo, mas o pescocinho estava baixoastralizando. Fiz um negócio ano passado, é uma dorzinha chata, é tipo fazer pilates, mas é mara. Ele grudunha lá dentro. Chama liftera e é pro pescoço, que estava com duas linhas. E agora, no rosto, fiz o cool face", detalhou.

Leia também

>>> Modelo do OnlyFans que saiu com 250 alunos revela que é uma mulher trans

>>> Influencer gasta fortuna para ficar igual a Cauã Reymond; veja resultado



>>> Andressa Urach vira 'marmita de casal' em novo conteúdo adulto

A atriz também destacou que está se preparando para o verão carioca com muito bom humor e amor-próprio. "Vou ficar mais bonita ainda, socorro. O bom é que ajuda: verão, Rio de Janeiro, solteira. Povo ri das merdas que falo. No rosto não dói nada. tem que fazer o bigode, porque estou com um pouquinho de 'código de barra'", brincou.

Luana aproveitou para falar sobre sua filosofia de estética natural, destacando que não pretende exagerar nos procedimentos. "Tenho minhas gordurinhas que eu não deixo preencher. Lembra que contei que botei e deu uma segurada no sorriso? E você olha a boca e fica toda parada, uma merda! Nunca mais fiz. Preciso ter minhas ruguinhas e meu sorriso abertão", concluiu.

Confira: