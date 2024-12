Vladimir Brichta relembra início do romance com Adriana Esteves

O romance teve durante as gravações da novela 'Kubanacan'. - Foto: Divulgação

Vladimir Brichta, 48, contou como começou seu relacionamento com Adriana Esteves, 54, durante uma entrevista ao 'Podpah'. O romance teve início no fim das gravações da novela 'Kubanacan', lançada em 2004, trama que marcou a carreira dos dois.

"As pessoas lembram muito de 'Kubanacan', que marcou tanta gente. Foi um ano e um dia de gravação. Eu e a Adriana começamos a namorar no final da novela. Por isso, ela é tão especial por vários motivos", revelou o ator.



Além de revisitar esse momento especial de sua vida, Brichta também compartilhou um episódio envolvendo seu pai, que inicialmente não gostou da ideia de vê-lo como um "descamisado" na novela. "Ele falou: 'Só não vai fazer um desses descamisados'. Depois que eu aceitei o papel, achei que ele fosse ficar envergonhado. Mas estávamos em Salvador e começaram a acenar para mim de um prédio. Ele deu tchau no meu lugar. 'Está querendo surfar no lugar do descamisado', brinquei com ele", relembrou, aos risos.