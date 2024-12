Mia Khalifa nega affair com astro da seleção argentina

Influenciadora tem 31 anos - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora e ex-atriz pornô Mia Khalifa negou os rumores de um affair com Julian Álvarez, estrela da seleção argentina e Atlético de Madrid. Através das redes sociais, ela deu alfineta em relação a idade do atleta.

"Para esclarecer as coisas, não estou namorando ninguém. E, caso acontecesse, certamente não seria com alguém que não tivesse idade suficiente para lembrar onde estava no dia 11 de setembro", escreveu a influenciadora, de 31 anos.

Álvarez, campeão da última Copa do Mundo com a seleção argentina, tem 24 anos. O atacante vive desde 2017 um relacionamento com a influenciadora Maria Emilia Ferrero.