Setor hoteleiro investe mais de R$ 6,2 bilhões na região

A Costa dos Coqueiros atrai um volume cada vez maior de investimentos em turismo e hotelaria. A Aviva confirma o aporte de R$ 770 milhões na Costa do Sauípe, no ciclo 2018 a 2028. Além da requalificação do complexo, há ainda a criação do parque aquático Hot Park Baía das Tartarugas, que tem orçamento de R$ 300 milhões. A Prima Empreendimentos projeta que serão investidos R$ 5,2 bilhões no destino Baixio, em dez anos. E as novidades não param por aí.

A Aviva anuncia a inauguração do Sol Grand Premium totalmente requalificado, no Complexo Costa do Sauípe (Mata de São João), tendo o cantor e compositor Saulo Fernandes como embaixador. Conhecido como Premium Sol, o hotel foi fechado para obras após o Carnaval deste ano, e já está com vendas abertas para pacotes a partir do dia 20 de janeiro de 2025.

Esse sempre foi o objetivo da Aviva desde que adquiriu o destino em 2018 e, neste ciclo atual, até 2028, serão investidos R$ 770 milhões na Costa do Sauípe, sendo R$ 420 milhões no complexo e R$ 350 no futuro parque aquático Hot Park Baía das Tartarugas, a ser inaugurado em 2027.



A partir do próximo ano, hóspedes terão duas opções de hotel Grand Premium, o Sol e o Brisa, além de outros dois hotéis, Ala Mar e Ala Terra, na categoria Sauípe Resorts, que serão os próximos a serem completamente renovados.

A elevação do hotel para uma categoria de alto padrão tem base em estudos de mercado e em pesquisas próprias da Aviva. “Elevar a categoria de um hotel vai além de um novo nome, contemplando uma mudança profunda, passando por infraestrutura, gastronomia, serviços e entretenimento. O Sol Grand Premium chega cheio de baianidade e novidades para toda a família, com serviços de piscina e vista para o mar, hospitalidade e gastronomia de alto padrão”, diz Paulo Schneider, diretor de Operações da Aviva.

As 256 suítes estão sendo renovadas com arquitetura contemporânea. Depois de renovado, o hotel contará com quatro piscinas, sendo duas adultas, uma infantil e uma dentro de um espaço privativo de bangalôs para clientes fidelizados do Aviva Vacation Club; uma sala de jogos com mesa multifuncional, mesa de pebolim, sinuca, mesa de poker, carteado e ambiente para pinturas, entre outros; oito salas de evento com capacidade total para até 960 pessoas em auditório.

Para as crianças pequenas, haverá brinquedoteca, duas copas do bebê e dois fraldários, todos tematizados com a Turminha da Zooeira, grupo de personagens animados que ensinam e educam hóspedes e visitantes e que ganhará uma série animada própria ainda em 2024. No próximo ano, também será inaugurado um corredor temático com suítes da Turminha da Zooeira.

A Aviva confirmou outra novidade: o parque aquático Hot Park Baía das Tartarugas, com previsão de inauguração em 2027 e investimento previsto de R$ 300 milhões. Com uma superestrutura em uma área construída de mais de 70 mil m², o parque aquático vai seguir o mesmo modelo do Hot Park de Goiás, mas respeitando a peculiaridade da Bahia.

O equipamento terá como principal mascote a tartaruga verde Marina. A personagem faz parte da Turminha da Zooeira, grupo de animais que diverte e educa ambientalmente hóspedes e visitantes do destino. A proposta, conforme a assessoria do projeto “é mostrar a história dela desde seu nascimento até seu retorno ao local para a desova, como acontece, de fato, com esses animais em Costa de Sauipe, onde o Projeto Tamar mantém um ponto de monitoramento”.

A Prima Empreendimentos, por exemplo, está desenvolvendo o mais novo destino turístico do Litoral Norte, em Baixio, no município de Esplanada, por meio de projetos de alto padrão em hotelaria. A expectativa é de que, em dez anos, sejam investidos R$ 5,2 bilhões no destino, o maior investimento turístico e imobiliário do Brasil, com previsão de geração de 10.750 empregos, até 2033.

Desenvolvimento planejado

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Mata de São João, antecipa uma série de mudanças. Entre as novidades, destaca-se a renovação de algumas categorias de apartamentos, que receberão um novo visual, “mais conforto e modernidade, sem perder o charme característico da Bahia”, informa o hotel em nota.

O Restaurante Goa terá novas estações gastronômicas e nova ambientação. Novas atrações e serviços para as crianças e “para aqueles que buscam uma experiência mais conectada com a natureza, implementaremos novas iniciativas ambientais e de sustentabilidade, alinhadas com o nosso compromisso com a preservação da natureza, mas que somente anunciaremos em 2025”.