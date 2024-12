Litoral Norte da Bahia é um dos destinos mais cobiçados do país

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Desde a década de 1980, com a construção do prolongamento da Estrada do Coco até a Praia do Forte, a Costa dos Coqueiros, no Litoral Norte da Bahia, tem se consolidado como um dos maiores polos turísticos do estado. Na alta temporada de 2024-2025, esse destino tem tudo para se posicionar entre os mais desejados do Brasil, e não apenas isso, surgindo como uma das regiões mais encantadoras e promissoras do mundo.

Os dados oficiais e a boa expectativa de empresários, líderes do setor, da comunidade, ambientalistas e gestores públicos justificam as previsões otimistas. De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), o fluxo turístico estimado para o estado em 2024 é de 16 milhões de visitantes, em todas as 13 zonas turísticas, e a expectativa é que em 2025 a movimentação turística seja ainda maior. Dentre os destinos mais procurados destacam-se Salvador, Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo, Praia do Forte e Chapada Diamantina. “O segmento de Sol e Praia é o principal atrativo da Costa dos Coqueiros, que se destaca pela ampla capacidade hoteleira e equipamentos de variados padrões”, afirma o secretário de Turismo do estado, Maurício Bacellar.

“Atualmente, a Bahia conta com investimentos privados do setor turístico da ordem de US$ 1,65 bilhão. A zona turística Costa dos Coqueiros é líder de investimentos, com sete empreendimentos somando

US$ 1,43 bilhão. Dentre eles, destacamos o hotel de luxo Fasano Baixio, Anantara Baixio e a instalação do parque aquático Hot Park Baía das Tartarugas, além da requalificação do Sauípe Premium Sol, ambos no complexo Costa do Sauípe”, destaca o secretário. Hoje, a Costa dos Coqueiros representa mais de 12% de todo o turismo no estado.

Há outro fator que contribui para os bons prognósticos em relação ao crescimento do turismo na Bahia: o verão de 2024-2025 será mais longo, com o Carnaval começando oficialmente na sexta, 28 de fevereiro, e seguindo entre dias 1, 2, 3 e 4 de março, finalizando com o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, dia 5. Sem dúvida, uma boa notícia para o trade da Costa dos Coqueiros.

Natureza e cultura

A Costa dos Coqueiros se estende por 193 km de litoral, abrangendo uma rica diversidade de paisagens e atrações turísticas. De Salvador, na divisa com Lauro de Freitas, até Mangue Seco, em Jandaíra, no limite com Sergipe, o visitante se depara com uma combinação única de belas praias, locais pitorescos e um clima acolhedor. Entre as praias mais badaladas estão Praia do Forte, Guarajuba, Santo Antônio, Imbassaí, Itacimirim, Subaúma, Massarandupió, Barra do Jacuípe.

Além das praias, a região conta com importantes pontos turísticos como o Castelo de Garcia d'Ávila e a Reserva de Sapiranga, que encantam os turistas com sua história e biodiversidade. A Costa dos Coqueiros também é um centro de projetos ambientais e de preservação, como o Projeto Tamar e o Instituto Baleia Jubarte, que educam e sensibilizam os visitantes sobre a importância da conservação da fauna marinha.

O secretário de Turismo destaca os investimentos previstos para melhoria dos serviços ao turista. “Entre as obras de infraestrutura turística realizadas pela Setur está a construção do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), em Imbassaí (Mata de São João), na Costa dos Coqueiros. O equipamento contará com receptivo, áreas para palestras e qualificação e edificações de apoio. A previsão de entrega é setembro de 2025”, antecipa.

“Acredito que os investimentos recentes feitos na Costa dos Coqueiros são bastante importantes para atrairmos o público brasileiro e o internacional. Atualmente, há opções de infraestrutura, hospedagem, lazer e gastronomia para os diversos públicos que buscam a região como destino de férias, e o próprio crescimento da Região Metropolitana de Salvador em direção ao Litoral Norte consolida sua importância para o turismo baiano”, comenta o coordenador da CET – Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-BA, Júlio Ribas, que é CEO do Salvador Bahia Airport (VINCI Airports no Brasil).

Ele completa: “Ao longo dos últimos anos, acompanhamos uma série de melhorias na capital e na Região Metropolitana, que contribuem para a promoção do destino, incluindo a chegada de marcas renomadas internacionalmente, recolocando a Bahia em um lugar de protagonismo no turismo brasileiro. No que tange à RMS, o próprio crescimento da região, com ampliação de facilidades, opções em lazer e gastronomia, além do investimento de grandes grupos empresariais da área de turismo e hotelaria auxiliam muito na consolidação da região”, destaca o coordenador da CET.

Júlio Ribas ressalta que a Bahia vive um “excelente momento no setor do turismo, com muito incentivo e possibilidades que vão alçar o estado ao patamar que merece, não só no cenário nordestino, mas como potência turística do país e da América Latina”, diz. “A promoção da Bahia não apenas como destino de férias, mas como um destino promissor para negócios tem nos alçado a esta posição de destaque no cenário nacional. A melhoria da infraestrutura local para a recepção destes turistas é fundamental para o aumento dos números e as projeções positivas. Acredito, portanto, que o trabalho de promoção do destino Bahia, não apenas focado na capital, mas nas diversas potencialidades do estado, somada a uma infraestrutura adequada, pode gerar ainda mais resultados relevantes para o estado”, afirma.

Turista estrangeiro

“Acredito que 2024 tem sido um ano de importantes conquistas em termos de recolocação de Salvador como cidade para emissão e recebimento de voos internacionais, com as companhias aéreas apostando no destino como um importante distribuidor de passageiros para outros lugares dentro e fora da Bahia, o que se consolidou com o hub da Gol. Além disso, o início de novas operações, como a recente rota Salvador-Paris, contribui de forma substancial para o aumento de turistas internacionais e para a visibilidade da capital como uma opção de destino”. Esse aumento do fluxo de turistas na capital amplia também a movimentação na Costa dos Coqueiros.

Atualmente, o Salvador Bahia Airport conta com voos diretos para seis capitais do mundo – três europeias, três sul-americanas em parceria com seis companhias aéreas: TAP, Air Europa, Air France, SKY Airline, Aerolíneas Argentinas e Gol. O voo da SKY Airline iniciou sua operação em julho. “A empresa já havia atuado com esta rota antes da pandemia e entendeu que somos um mercado promissor para investimento“, destaca Ribas.



Leia Mais:

>> Setor hoteleiro investe mais de R$ 6,2 bilhões na região

>> Gestão responsável dos resíduos sólidos é desafio

>> Litoral Norte da Bahia é um dos destinos mais cobiçados do país



Entre as novidades em relação a rotas, “tivemos o anúncio dos voos de temporada para Córdoba, na Argentina, reforçando a conexão de Salvador com o país vizinho. Além disso, nesta alta temporada vamos contar com o retorno dos voos de Salvador direto para Porto Alegre e Curitiba. Outra grande novidade acontece já em dezembro deste ano, com o aumento da terceira frequência para Montevidéu, capital do Uruguai”.

O reforço na malha aérea elevou a expectativa do setor hoteleiro para a alta temporada de 2024-2025. “A demanda está aquecida e estimamos que tenhamos um verão tão bom quanto sempre e, provavelmente, melhor do que o ano passado. É difícil falar em números, mas a estimativa do segmento é muito boa”, afirma o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia - ABIH-BA, Wilson Spagnol.

“O crescimento do turismo no Litoral Norte é uma realidade. Nós temos excelentes empreendimentos na região. Essa demanda que vem da Europa, principalmente do mercado internacional, vem para esse setor. Esse é o mercado da Argentina, do Mercosul também, e nós avaliamos que a Costa dos Coqueiros será um dos expoentes do crescimento do turismo baiano em 2025, neste verão”, afirma.

“O Litoral Norte baiano, que é um verdadeiro paraíso para os turistas, com diversas praias e destinos que encantam pela sua beleza natural, com certeza terá uma temporada de verão inesquecível”, aposta o presidente da Abav Bahia, Jean Paul Gonze. “O turismo brasileiro, após um período de retração causado pela pandemia de Covid-19, tem experimentado uma recuperação notável, com um cenário promissor para a Bahia. O estado, reconhecido por sua diversidade cultural, praias paradisíacas e gastronomia única, tem se consolidado como um dos destinos mais procurados do país. O setor de turismo na Bahia se beneficia não apenas de um aumento significativo no número de turistas, mas também pela chegada de novos voos internacionais e pela crescente valorização de destinos sustentáveis, como a Costa do Coqueiros”, comenta.

Aumento no fluxo

“A expectativa é que teremos uma alta temporada mais forte, comparando com o ano passado. Acreditamos que vamos ter um aumento de 20% no fluxo turístico, em função de todo o trabalho realizado de divulgação e promoção do destino Camaçari”, aposta a titular da Secretaria do Turismo (Setur) de Camaçari, Lucia Bichara.

A Setur consolidou cinco novos roteiros turísticos: “Com objetivo de colocar a Costa de Camaçari como um destino opcional, já que são roteiros que integram a cultura, a religiosidade, o afroturismo, e a gastronomia”, conta Bichara.

São eles a Aldeia Hippie de Arembepe, única do gênero habitada no mundo; a Casa do Mensageiro, espaço litúrgico de raízes afro-brasileiras dentro da vertente do Candomblé; o turismo cultural com o Samba em Traçado, com Mestre Nildes e o Grupo Espermacete; o turismo rural com a Fazenda Kadosh, fábrica de laticínios, instalada na região de Maracaiubas, distrito de Vila de Abrantes, e o turismo de experiência junto à comunidade quilombola de Cordoaria, que prevê, por exemplo, incursões na casa de farinha, além do café da manhã com contos que revelam experiências de mulheres da localidade.