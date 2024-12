Gestão responsável dos resíduos sólidos é desafio

- Foto: Olga Leiria

O município de Conde, a exemplo de outras cidades do Litoral Norte, é um destino muito promissor, não apenas por suas praias exuberantes e belezas naturais, mas também pelos projetos que estão sendo desenvolvidos para promover o turismo sustentável e a gestão responsável dos resíduos sólidos. No centro dessas iniciativas, está a solução para o aterro sanitário da cidade, que desde 2004 tem sido um desafio para a administração local.

“O Conde conta com um aterro sanitário desde 2004, mas com o tempo, a estrutura foi perdendo suas características de operação legal e acabou se tornando um lixão, enfrentando sérios problemas ambientais e de saúde pública”, afirma o engenheiro agrônomo, servidor concursado da Prefeitura de Conde, Cláudio Velame Reis Teles, que é especialista em Gestão Ambiental Municipal e faz parte da Câmara Técnica de Turismo da Costa dos Coqueiros.

“A remediação desse aterro foi considerada a única alternativa para resolver a situação na região, que, devido à sua proximidade com importantes municípios e áreas turísticas, necessitava de uma solução urgente”, explica. Teles conhece bem os problemas locais porque foi secretário de Meio Ambiente até este mês. “Há 15 dias pedi exoneração do cargo, mas permaneço servidor efetivo”, conta. Ele explica que nos últimos seis anos a proposta de remediar o aterro foi avançando, com a colaboração do Ministério Público, e de técnicos especializados.



Leia Mais:

>> Setor hoteleiro investe mais de R$ 6,2 bilhões na região

>> Empreendimentos de luxo fomentam mercado imobiliário

>> Litoral Norte da Bahia é um dos destinos mais cobiçados do país



A remediação, dentro do conceito de sustentabilidade, busca recuperar a área para que ela possa voltar a operar dentro das normas da legislação ambiental, sem a caracterização de um lixão, o que exigiria o fechamento do local. “O projeto envolveu o apoio de diversos órgãos e houve proposta de criação de um consórcio entre os municípios de Condé, Esplanada e Jandaíra, visando uma solução compartilhada”, relembra.

“No entanto, problemas políticos e a falta de recursos emperraram o projeto. A mudança na gestão do município de Esplanada e a falta de continuidade no apoio ao projeto resultaram no retorno do aterro à sua condição anterior. “Foi nesse cenário que surgiram novas alternativas, entre elas a construção de um novo aterro e central de tratamento de resíduos, com a desapropriação de uma área de 48 hectares para essa finalidade”.

A construção de um aeroporto no município de Conde, que está em andamento e foi incluída no Plano Nacional de Aviação, vai acelerar o projeto de desativação do lixão e a construção de um aterro sanitário capaz de atender não apenas a cidade, mas outros municípios bem como o trade turístico da Costa dos Coqueiros.

“A proximidade do aterro atual com o local previsto para o aeroporto exigiu que o município priorizasse o encerramento do lixão para viabilizar a construção do novo equipamento, essencial para o desenvolvimento da região”, destaca o ex-secretário de Meio Ambiente, Cláudio Teles.

O projeto do aeroporto tem potencial para transformar o Conde em um hub turístico e de negócios, trazendo grandes investimentos e gerando emprego e renda. “Contudo, para que o aeroporto seja instalado, a área do aterro precisa ser encerrada, o que exigirá não apenas a remediação da área e encerramento, mas a construção de um novo aterro em uma localização mais adequada e distante da zona de impacto do futuro aeroporto”, explica.

Rica biodiversidade

Além das questões de gestão de resíduos, Conde também está investindo em um modelo de turismo sustentável, com foco no ecoturismo e no turismo de observação de aves. A região, com sua rica biodiversidade e áreas de preservação, e suas áreas protegidas, como Unidade de Conservação Estadual a APA Litoral Norte e a Unidade de Conservação Municipal Monumento Natural da Península da Siribinha, se destaca como um destino emergente para turistas que buscam vivenciar a natureza de forma responsável e consciente.

“A criação do Monumento Natural da Península da Siribinha, um espaço de proteção integral, é uma das principais estratégias para promover esse tipo de turismo”, revela o engenheiro agrônomo. A região é lar do Periquito da Cara Suja, uma espécie rara de ave que só pode ser encontrada em dois locais do mundo, incluindo o Conde. “O turismo de observação de aves, um dos segmentos que mais cresce no mundo, está sendo incentivado como uma forma de unir conservação ambiental e desenvolvimento local sustentável”.

Além disso, o município tem um potencial único com suas comunidades tradicionais de pescadores e quilombolas, que podem se envolver ativamente nas atividades turísticas, como guias locais, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva na cultura e nos modos de vida dessas populações, além de contar com o apoio e parceria de mais de 15 pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, coordenado por Charbel da INCT IN-TREE Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução.