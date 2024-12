Empreendimentos de luxo fomentam mercado imobiliário

- Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O turismo imobiliário no Litoral Norte baiano tem mostrado um crescimento consistente, impulsionado por demandas específicas e um público de alto poder aquisitivo. Tem se concentrado principalmente na busca por casas de veraneio e imóveis de alto padrão. A Costa dos Coqueiros atrai cada vez mais investidores que buscam imóveis de luxo, seja para uso pessoal ou para rentabilizar com aluguel de temporada.

“Houve um impulso muito significativo durante a pandemia, quando as famílias passaram a buscar com mais avidez o seu próprio espaço para cuidar da mente e da saúde, valorizando ainda mais o bem-estar e a convivência familiar. Isso potencializou não apenas o mercado de locação turística, mas especialmente a comercialização de imóveis turísticos, seja para uso próprio ou com perfil de investimento para locação”, afirma o conselheiro diretor da Ademi-BA e diretor de Engenharia do Grupo Prima, Luciano Carneiro.

“Enquanto o turismo hoteleiro passou por uma forte queda, seguida de recuperação dos patamares pré-pandemia, o turismo imobiliário na verdade acelerou, e vem superando a média de crescimento do turismo no estado”, explica.



O diretor da Ademi-BA destaca que em 2024 houve um aumento significativo de lançamentos no Litoral Norte, se comparado com o ano passado, com oferta de empreendimentos de diferentes portes e com perfis variados de públicos. “Isso é uma reação à demanda constante e crescente que se vem observando, fazendo com que o estoque de imóveis à venda esteja em níveis sempre muito baixos graças à boa dinâmica das vendas”, comemora.

Existe uma expectativa de crescimento para o turismo imobiliário nesta alta temporada de 2024-2025, o que vem melhorando inclusive pela consolidação dos eventos de Réveillon, que atraem públicos de todo o Brasil. “Cito o exemplo do Réveillon dos Quereres, que já está na sua segunda edição, oferecendo quatro dias de festas, impactando a ocupação na hotelaria e nos imóveis turísticos de locação, não apenas em Baixio, mas também no seu entorno. No último ano, Baixio e região atingiram 100% de ocupação dos leitos disponíveis durante os períodos de festas de Natal e Ano Novo”, pontua Carneiro.

“O Litoral Norte da Bahia tem um grande potencial de crescimento, visto que são quase 200 km de praias, nos quais mais da metade ainda está por desenvolver. Recentemente, foi confirmado o projeto para a construção de um aeroporto na região do Conde, e a própria Linha Verde (BA-099), que já tem perspectivas de ampliar a sua duplicação por mais 60 km, oferece uma condição única como vetor de desenvolvimento do eixo Salvador-Aracaju”, reforça o diretor da Ademi-BA e diretor de Engenharia do Grupo Prima.

Em comparação com o turismo tradicional no estado, que abrange destinos como a Chapada Diamantina e a Costa do Cacau, o turismo imobiliário no Litoral Norte atrai um perfil mais restrito de turistas e investidores, geralmente provenientes das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

São, em sua maioria, executivos, empresários e profissionais liberais em busca de um local para descanso ou uma segunda residência. “Muitos adquirem imóveis tanto para uso pessoal em períodos específicos quanto para rentabilizar o investimento em plataformas de aluguel por temporada. A região também tem atraído turistas e famílias que optam por aluguel de curto e médio prazos, com preferência por imóveis mobiliados e prontos para uso imediato”, detalha o diretor da Ademi-BA.

“A comparação entre os primeiros semestres de 2023 e 2024 mostra um crescimento substancial no mercado imobiliário da região. Destinos como Guarajuba, Praia do Forte e Itacimirim têm se destacado, com um aumento tanto na procura por imóveis para compra quanto para aluguel”, destaca o sócio da imobiliária Litoral Bahia, Ismael Rabelo. “Regiões como a de Baixio, onde a Prima está desenvolvendo o maior destino turístico-imobiliário da América Latina, vêm despontando como muito atrativas por conta da natureza exuberante e da autenticidade da cultura e gastronomia local, associados à tranquilidade que é resultado do baixo adensamento e do desenvolvimento planejado”, complementa Luciano Carneiro.

Alta temporada

A alta temporada de 2024-2025 promete ser ainda mais aquecida. Espera-se que a procura por imóveis de temporada, especialmente aqueles com infraestrutura de resort, segurança e acesso a áreas de lazer, seja ainda maior do que nos anos anteriores. “Imóveis de alto padrão na região podem variar de R$ 1,5 milhão a R$ 25 milhões para a compra, dependendo da localização e das facilidades oferecidas. Para aluguéis de temporada, a diária pode variar entre R$ 1 mil e

R$ 15 mil. A valorização tem sido contínua, motivada pelo aumento na procura e pela infraestrutura cada vez mais robusta”, informa Rabelo.

Na Costa dos Coqueiros há várias imobiliárias especializadas no mercado de alto padrão, incluindo a Litoral Bahia Imobiliária, que tem um portfólio focado em imóveis de veraneio e luxo. “Sentimos um aumento grande da procura em empreendimentos de marcas consolidadas como o Alphaville Guarajuba e logo em breve estaremos lançando a fase 4, com uma nova etapa de vendas”.

O Litoral Norte baiano tem ainda grande potencial de crescimento, “especialmente com o aumento das conexões aéreas, melhorias na infraestrutura local e o interesse contínuo de investidores. A região deve se consolidar ainda mais como um polo de turismo imobiliário e pode atrair investimentos adicionais no setor nos próximos anos. Esperamos que sejam instaladas escolas de alto padrão e hospital privado em Guarajuba, tornando cada vez mais o destino em opção de primeira moradia”, conclui o sócio da Litoral Bahia.