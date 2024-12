Vera Viel se pronuncia após Rodrigo Faro anunciar saída da Record

Rodrigo Faro e Vera Viel, - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, se pronunciou após o marido anunciar o fim de seu contrato com a Record TV. Ela publicou no Instagram uma mensagem de apoio: “Deus está no comando de tudo em nossas vidas! Te amo”.

Leia também:

>> Apresentador Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

>> Crise? Record acaba com programas de Rodrigo Faro e Rachel Sheherazade

>> Como está Vera Viel? Esposa de Faro chega à metade da radioterapia

Faro publicou, nesta quinta-feira, 5, um longo comunicado anunciando a sua saída da Record. Segundo ele, a decisão foi de comum acordo. O apresentador disse que vai revelar seus próximos planos profissionais em breve.

“Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira”, diz o texto.

Leia o comunicado completo:

Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão.

Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, patrocinadores e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação.

Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira.

Um beijo com muito carinho e gratidão!

RODRIGO FARO.