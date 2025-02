A Dama lança aposta para o Carnaval 2025; veja clipe

A Dama lança aposta para o verão - Foto: Divulgação

A Dama lançou 'Tome Gelo' como a sua grande aposta para o Carnaval 2025. A canção conta com uma letra irreverente e que fala sobre pagar a quem deve depois da folia.

O clipe, divulgado nas plataformas digitais, foi gravado em dois pontos turísticos de Salvador, o Farol da Barra e o Pelourinho, no Centro Histórico.

O audiovisual tem muitas cores e dança, com a ideia de levar a essência do verão e do Carnaval de Salvador.

“A canção é alegre, pra cima, cheia de ritmo e muito boa para meter muita dança. Fizemos esse trabalho com muito carinho e eu espero que a galera curta muito. Estou muito feliz e quero chegar no carnaval grandona”, comentou animada A Dama.