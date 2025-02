Salvador lança campanha que intensifica o combate ao assédio no Carnaval

- Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Com a proximidade do Carnaval de 2025, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), lança a campanha "Tô Na Rua, Mas Não Sou Sua", uma iniciativa que reforça o combate ao assédio e à violência contra as mulheres durante a folia.

A proposta é transformar o Carnaval de Salvador em uma referência no combate ao assédio sexual, transformando a maior festa de rua do planeta em um ambiente mais seguro e respeitoso, buscando que todas as mulheres possam se divertir sem medo e com segurança.

A campanha chega em um momento crítico, considerando os números alarmantes de violência de gênero no Brasil. Em 2024, o país registrou aproximadamente 78.463 casos de estupro, o que equivale a 214 vítimas por dia, ou cerca de nove ocorrências por hora, segundo dados do Ministério da Justiça. Do total de vítimas, 67.883 eram mulheres. Na Bahia, em 2025, já foram registrados 284 denúncias de crimes sexuais, de acordo com o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Esses números reforçam a urgência de medidas preventivas e de acolhimento, especialmente em eventos de grande porte, como o Carnaval.

Denúncia na palma da mão: tecnologia a favor da segurança

Um dos principais avanços desta edição do carnaval é a integração da tecnologia em defesa das mulheres. Para 2025, a Prefeitura desenvolveu um chatBOT via Whatsapp que funcionará como um canal de denúncias e informações sobre o tema, tudo isso em um ambiente seguro e ágil para que a vítima, ou quem a esteja auxiliando, possa ter informação e suporte para lidar com situações de assédio e/ou violência à mulher.

Potencializando o uso da tecnologia, a Prefeitura intensifica este ano as ações nos circuitos da festa. Equipes estarão espalhadas por pontos estratégicos da cidade, abordando foliões e distribuindo materiais informativos que trazem um QR Code direto para o canal de denúncia. A fim de que todo espaço esteja coberto, o mesmo recurso será disponibilizado nos camarotes, trios, palcos de bairros, transporte público, onde serão fixados mensagens e lembretes garantindo acesso rápido para quem precisar de ajuda.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou a relevância da campanha e o compromisso da gestão municipal com a segurança das mulheres. "O Carnaval é uma festa de alegria e celebração, mas não podemos fechar os olhos para os casos de assédio e violência. Com a campanha 'Tô Na Rua, Mas Não Sou Sua', reafirmamos nosso compromisso em garantir que todas possam aproveitar a folia com segurança e respeito”, explica.

A Secretária de Comunicação de Salvador, Renata Vidal, reforça a importância da iniciativa e as ações que serão implementadas durante a festa. “A comunicação é parte essencial desse processo, uma vez que informamos a população sobre uma causa de utilidade pública, fornecendo meios de apoio e denúncia não só durante a festa, mas em todo o ano. Além disso, através da campanha, conseguiremos trabalhar uma mudança cultural, conscientizando a população sobre a importância do respeito e de agir em casos de importunação sexual”, comenta.

Rede de atendimento no carnaval

● CRAM Campo Grande – Praça do Campo Grande.

● CRAM Barra/Ondina – Rua Sabino Silva.

● Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) –

Shopping Barra.

● Casa da Mulher Brasileira – Caminho das Árvores: acolhimento por

equipe multidisciplinar e jurídica, com encaminhamento para delegacias,

se necessário.

● Delegacias Especiais de Área (DEAs): localizadas nos circuitos

carnavalescos, permitindo atendimento direto nos locais de festa