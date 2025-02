Governador quer exibição do Oscar no Carnaval e revela local desejado

‘Ainda Estou Aqui’ disputa Oscar, que acontecerá em pleno Carnaval - Foto: Divulgação

Os brasileiros estão na expectativa para que o filme 'Ainda Estou Aqui' ganhe estatuetas no Oscar 2025, que acontecerá em pleno Carnaval, no dia 2 de março. Assim como o Rio de Janeiro pretende fazer, Salvador também poderá transmitir a premiação durante a folia.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou o seu desejo de exibir a noite mais importante para o cinema mundial no Carnaval de Salvador. O político disse à imprensa, durante a criação oficial da Bahia Filmes, que já pediu para que a Secretaria de Cultura possa viabilizar a transmissão no Pelourinho no domingo da folia.

"Se for no Pelourinho, [quero] um momento melhor que a gente possa dar uma parada [na festa], para acompanhar. Acho que a galera vai gostar disso. Quem quiser continuar no Carnaval, vai ter como, mas vamos criar um ambiente para que quem quiser dar uma paradinha ali, acompanhar, torcer e vibrar pelo filme", comentou.

Durante o momento em que foi sancionada a lei da Bahia Filmes, o vice-governador do estado da Bahia e coordenador do Carnaval, Geraldo Jr., aproveitou para falar sobre a importância da estatal.

"É uma sensação de motivação, de alegria, de entusiasmo, de renovação e de esperança. Hoje aqui é um exemplo. A Bahia Filmes representa a esperança do povo brasileiro, do povo baiano. Aqui é a indústria desses artistas, profissionais e produtores que vão com certeza dimensionar essa história para o mundo", afirmou.