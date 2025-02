Profecia? Demi Moore diz que colega previu vitória no Oscar 2025

Demi Moore - Foto: Robyn Beck / AFP

Demi Moore afirmou que a colega de elenco Margaret Qualley "previu" sua vitória ao Oscar durante as gravações de 'A Substância'. No filme, dirigido por Coralie Fargeat, Demi interpreta um papel que lhe rendeu a primeira nomeação à estatueta de Melhor Atriz.

Em entrevista ao The Wrap, a atriz contou que Margaret fez o comentário logo após uma cena intensa entre as duas.

No dia em que filmamos a primeira cena juntas, em que seu corpo nu cai sobre o meu e eu preciso rastejar para sair debaixo dela, ela disse: 'Ah, você vai ganhar um Oscar' Demi Moore

Apesar da previsão, Demi garantiu que a premiação nunca foi uma preocupação enquanto trabalhava no longa. "Não fiz esse filme pensando nisso. Nunca me passou pela cabeça durante as gravações", afirmou.