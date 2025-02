Bahia Filmes: primeira estatal de audiovisual é criada; saiba detalhes

Governador sanciona criação da Bahia Filmes - Foto: Divulgação | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou, nesta quinta-feira (13), a lei que institui a Bahia Filmes, primeira empresa estadual de audiovisual do Brasil. A cerimônia aconteceu no Cine Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador.

Criada para fortalecer o setor audiovisual baiano, a Bahia Filmes aparece como uma "oportunidade de preservação de histórias, de identidades, para que o povo baiano se reconheça e se orgulhe cada vez mais", de acordo com o titular da Secretaria de Cultura, Bruno Monteiro.

Entre as funções da empresa de audiovisual, estão a articulação, captação e atração de investimentos federais, públicos e privados para o setor. O governador Jerônimo trata o lançamento como uma grande oportunidade para cineastas locais.

"Desejo de ver pela Bahia inteira, salas públicas exibindo filmes, exibindo documentários, curtas sobre a Bahia, sobre o Brasil, sobre o mundo. Poder ver os nossos profissionais, que não tem oportunidade tão de perto, produtores, roteiristas, diretores, artistas", comentou.

O petista também explicou como será a captação de recursos para produções. "Temos a possibilidade de criação de um fundo. Esse fundo vai ter recursos do Estado, da União. A Ancine, por exemplo, tem recursos para isso. Os municípios também poderão fomentar, porque naturalmente muitos filmes que serão produzidos aqui, que sejam sobre a Bahia, os municípios têm interesse de divulgar, mas também de empresas que a gente possa recolher, combinar com as empresas, destinação de recursos para isso", explicou.

A Bahia Filmes vai funcionar no fomento a projetos audiovisuais. Segundo Bruno Monteiro, ela terá um recurso do Estado colocado de R$ 22 milhões por ano, sendo R$ 7 milhões para o custeio da empresa e R$ 15 milhões de investimento.

O secretário explicou que empresa vai funcionar através de editais. "Nós temos até 90 dias para aprovar o conselho administrativo, o estatuto da empresa, cadastramos na JUCEB e aí a empresa começa a funcionar na sua integralidade. A partir disso, com a organização de todo o setor dessas possibilidades de financiamento, os editais serão disponibilizados", pontuou.

Jerônimo enxerga a instituição da Bahia Filmes como a "realização do sonho de grandes artistas". De acordo com ele, a empresa que vai "ajudar a realizar editais, a estimular e capacitar".

"Vamos fazer da Bahia uma grande escola. A intenção nossa é essa, pegar as mãos e juntar as pessoas que produzem, que têm roteiro pronto, mas que não têm a oportunidade de fazer uma gravação, uma produção com a qualidade que um roteiro merece", finalizou o governador.