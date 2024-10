Com Margareth e Jerônimo, Alba recebe PL para criação da Bahia Filmes

Bahia Filmes tem como objetivo consolidar o estado como um polo estratégico para o audiovisual no Brasil - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

A Bahia Filmes "deu play" em suas primeiras atividades. Em ato simbólico realizado nesta terça-feira, 8, o Governo do Estado entregou à Assembleia Legislativa (Alba) o projeto de lei para criação da empresa, que é a primeira do audiovisual estadual do Brasil.

O ato simbólico contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Paulo Alcoforado, e da presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, além de demais autoridades e representantes do setor.

Leia também:

>>> Apenas 5% das cidades baianas têm salas de cinema: “Não há diversidade"

>>> Rodrigo Santoro grava filme na Bahia e movimenta cidade; veja foto

>>> Aldir Blanc Bahia vai ter investimento superior a R$ 110 milhões

De acordo com o governo, a Bahia Filmes tem como objetivo consolidar o estado como um polo estratégico para o audiovisual no Brasil, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento econômico e cultural. Nos últimos anos, o setor atraiu mais de R$ 160 milhões para o Estado.

"Enviar para a Assembleia um projeto de lei criando uma ferramenta para garantir oportunidade de emprego, eu estou muito feliz hoje, queria agradecer a todos que botaram a mão para sair esse projeto de lei hoje pronto. [...] É a primeira instituição de governo de estado no Brasil, então a Bahia sai na frente novamente, sendo o primeiro estado a criar uma instituição relacionado ao audiovisual", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues durante coletiva de imprensa no evento.

Para a ministra Margareth Menezes, a vinda da Bahia Filmes representa “uma mudança de paradigma”. “É o primeiro estado que tem uma agência de cinema para potencializar toda essa cadeia do nosso audiovisual. A Bahia tem um histórico importante de contribuição no cinema nacional, é a terra de Glauber Rocha”, brincou ela, em entrevista ao Portal A TARDE.



A empresa terá formato de economia mista, sendo vinculada à Secretaria de Cultura (Secult/BA). Quando aprovada pela Casa Legislativa baiana e sancionada pelo Governador, a Bahia Filmes atuará no investimento privado a partir do Fundo Setorial do Audiovisual e Leis de Incentivo ao setor, captará recursos na Agência Nacional do Cinema (Ancine), distribuirá filmes em salas de cinema, canais de TV e Streaming em parceria com iniciativa privada, além de atuar na operação de salas públicas de cinemas, na atração de filmagens feitas por produtoras de fora da Bahia e na estruturação de novos negócios do audiovisual.

Também ao Portal A TARDE, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou a cadeia econômica movimentada em torno do audiovisual.

“O setor é importante hoje na participação não só na economia criativa, mas como na economia do país como um todo, com uma injeção de quase R$ 30 bilhões no nosso PIB, com geração de empregos, com o desenvolvimento de toda uma cadeia de serviços correlatos como hotelaria, iluminação, técnico, figurino, maquiagem, tudo isso se movimenta junto com a audiovisual. Então, nós temos a certeza que com a Bahia Filmes, a Bahia vai não só reforçar sua vocação, mas gerar muito desenvolvimento, emprego e renda para a população baiana”.

Maria Marighella, presidenta da Funarte, falou da importância de articular as políticas culturais em diversas esferas, mencionando que a cultura, além de uma expressão simbólica e identitária, deve ser considerada uma questão central no debate público e nas políticas urbanas. Ele ressaltou o papel da cultura na organização das cidades, afirmando que ela está diretamente ligada a temas como o direito à cidade, feminismo, questões raciais e a juventude.

“A Bahia Filmes, essa experiência de agência pública na formulação de política pública e de fomento para o setor audiovisual, é extremamente importante para ativação de uma política para a arte e artistas também da Bahia. É um momento para ser celebrado, a criação de um ambiente de florescimento”.