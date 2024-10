Aldir Blanc Bahia vai ter investimento superior a R$ 110 milhões

Bruno Monteiro é o titular da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) - Foto: Lucas Rosário | SecultBA

O titular da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), Bruno Monteiro, revelou nesta quarta-feira, 2, que os editais para o acesso aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) serão lançados nos “próximos dias”.

Leia também:

>> PL que cria Bahia Filmes avança e será enviado para ALBA

>> Governo amplia recursos e abre inscrições para edital Ouro Negro 2025

>> Zeca Pagodinho e mais: veja shows da Concha Acústica em outubro

“Mais um momento importantíssimo de fomento aos fazeres culturais da Bahia. São mais de R$ 110 milhões de investimentos aqui no nosso Estado. E dentro desses editais, nós honramos um compromisso que assumimos com os blocos afro”, afirmou o secretário em conversa com a imprensa na sede da Secult-BA.



Segundo Bruno, vai ter um edital específico de ações continuadas para garantir um financiamento ao longo de todo o ano para as entidades, “entendendo que elas não fazem só Carnaval, elas realizam um trabalho cultural de educação e de resistência nas suas comunidades ao longo de todo o ano”.

Por isso, o gestor afirmou que o governo quer que esse recurso, “que é tão importante para a democratização dos fazeres culturais, fortaleça ainda mais os blocos afro”.