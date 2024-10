Zeca Pagodinho e mais: veja shows da Concha Acústica em outubro

Zeca Pagodinho fará show na Concha Acústica - Foto: Divulgação | Juliana Coutinho

Outubro já começou e o mês promete ser bastante movimentado para quem curte uma boa diversão. Quem gosta de shows e outros espetáculos, por exemplo, pode ficar de olho na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), que está com uma programação interessante.

Artistas como Zeca Pagodinho, Nando Reis, Diogo Almeida, entre outros, vão animar o espaço ao longo do mês.



Confira a programação da Concha Acústica:

Zeca Pagodinho

4 e 5 de outubro, às 19h

Diogo Almeida - Especial Mês dos Professores

10 de outubro, às 19h

Silva - Turnê Encantado

12 de outubro, às 19h

Augusto Cury

17 de outubro, às 20h

Luiz Caldas e Saulo

18 de outubro, às 19h

Nando Reis - Turnê Uma Estrela Misteriosa’

20 de outubro, às 19

Neojibá

26 de outubro

Programação da Concha Acústica | Foto: Divulgação

Sala do Coro

A Sala do Coro do TCA também está com uma programação diversa para o mês de outubro. Confira:



Skanibais - 10 anos

1 de outubro, às 19h

O Corpo Ancestral

4 de outubro

O Menino Debaixo da Palha

3 de outubro

Ocupação Duo

10, 11, 12 e 13 de outubro

Claudya Costta

15 de outubro

Jad Ventura

16 de outubro

Vou Te Contar

17 de outubro

Da Missa Ao Corpo

18, 19, 20, 25, 26 e 27 de outubro

Cavalas

23 e 24 de outubro

Pipoca com Amor

29 de outubro

Osba Série Carybé Grupo de Metais e Repercussão

30 de outubro