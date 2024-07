Zeca Pagodinho se aposenta com salário de R$ 4 mil por mês

Zeca Pagodinho soltou o verbo - Foto: Divulgação

O cantor Zeca Pagodinho revelou que está aposentado, apesar de também estar turnê comemorativa de seus 40 anos de carreira, com shows em todo o país, está também oficialmente aposentado.

O cantor inclusive revelou, em entrevista ao podcast Tá Benito, quanto recebe do órgão federal. "Tô ganhando um dinheirão. Levei a família inteira a um restaurante [no dia da aposentadoria], todo mundo achando que ia sair rico de lá. Ganho R$ 4 mil por mês (risos)", disse o sambista.

Em seguida, Zeca disse que ainda brincou com a dona do estabelecimento sobre o valor da conta: “Ia gastar toda a minha aposentadoria”.

No mesmo programa, o cantor lembrou ainda momentos inusitados que a fama lhe rendeu. "Já me pediram foto num velório, mas eu não tiro. No velório de um amigo meu, Paulinho Galeto, o cara queria que eu fosse na capela ao lado para ver a sogra dele, que era minha fã, e tirar uma foto. Eu falei: 'Só se ela sorrir'. Como é que eu vou tirar foto com defunto?".