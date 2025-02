Vem Oscar? ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres vencem prêmio importante

Fernanda Torres em ‘Ainda Estou Aqui’ - Foto: Divulgação

O longa brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ venceu em 4 categorias do Gold Derby Film Awards, premiação de conceituado site norte-americano. Dirigido por Walter Salles (Central do Brasil), o longa foi o favorito de mais de 10,6 mil usuários e saiu vitorioso como: Melhor Filme, Melhor Atriz para Fernanda Torres, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 11.

Na categoria de Melhor Filme, ‘Ainda Estou Aqui’ derrotou ‘Emilia Pérez’, ‘Duna: Parte II’, ‘Wicked’ e ‘Anora’. As categorias vencidas pelo longa - com exceção de Melhor Roteiro Adaptado - são as mesmas que a produção disputa no Oscar, que acontece no dia 2 de março.

Fernanda Torres fez um agradecimento após ser premiada. “Obrigado por me escolherem entre grande atuações femininas neste ano e esse pequeno filme tocou muito as pessoas. Eu quero dedicar esse prêmio a essa mulher incrível, Eunice Paiva, que eu tive a chance de vivenciar”, disse a artista.

Com a vitória, ‘Ainda Estou Aqui’ se torna o segundo filme não falado em inglês a levar as principais categorias do Gold Derby. Isso ocorreu cinco anos após a vitória de ‘Parasita’, da Coreia do Sul, na mesma premiação.

O maior vencedor desta edição do Gold Derby foi ‘Wicked’, que levou Melhor Atriz Coadjuvante para Ariana Grande, Melhor Elenco, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Som.

O Gold Derby é considerado um dos termômetros do Oscar, principalmente por ser um dos sites especializados da crítica norte-americana.