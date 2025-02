Ariana Grande elogia atuação de Fernanda Torres: "Fantástica"

Fernanda Torres e Ariana Grande estão concorrendo ao Oscar 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ariana Grande rasgou elogios à atriz Fernanda Torres durante o tapete vermelho do Festival de Cinema de Santa Barbara, Estados Unidos, no último domingo, 9. Em entrevista ao GoldDerby, a estrela de 'Wicked' destacou a atuação da brasileira no filme 'Ainda Estou Aqui' e contou sobre um momento inusitado entre as duas.

"Essa é a primeira vez que nos encontramos em um desses eventos, o que é curioso porque estamos fazendo a temporada toda juntas. Agora, quando finalmente nos topamos, ela fez a 'jogada de cabelo' da Glinda para mim, e eu quase morri!", brincou Ariana. "Ela é tão linda, tão gentil, e tão brilhante. A atuação dela [em Ainda Estou Aqui] é fantástica, e ela é um ser humano brilhante."



O encontro entre as atrizes, que concorrem ao Oscar 2025 – Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz e Ariana Grande como Melhor Atriz Coadjuvante –, foi registrado pelas câmeras. A cerimônia acontece no dia 2 de março.

Veja o momento: