'Capitão América 4': Anthony Mackie afirma que planeja sair do papel

O ator comentou sobre o futuro da franquia - Foto: Divulgação

Mesmo assumindo recentemente o manto de Capitão América no quarto filme do herói, Anthony Mackie já tem planos de se afastar da franquia da Marvel após completar dez anos no papel. Em entrevista ao ScreenRant, o ator revelou que pretende deixar a série após a sequência de filmes, que começará com a estreia de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo'.

"Depois do dia 14 [de fevereiro, data de estreia do filme nos Estados Unidos], eu tenho uma sequência de dez anos no papel. Eu não estou tentando ser um Capitão América de 60 anos, isso vai doer", afirmou o ator.



O ator também comentou sobre o futuro da franquia e defendeu que os filmes do Capitão América continuem a ser lançados nos cinemas, e não na televisão: "Ela funciona em uma base cinematográfica. Eu acho que os filmes do Capitão América merecem a telona porque as pessoas amam o Capitão e é onde elas querem vê-lo."

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' será o quarto filme do herói e o primeiro a apresentar Sam Wilson (interpretado por Mackie) como o novo Capitão América. O elenco do longa também conta com Harrison Ford (General Ross, o Hulk Vermelho), Tim Blake Nelson (O Líder) e Liv Tyler (Betty Ross). O filme servirá ainda de preparação para o lançamento de 'Thunderbolts*', que chegará aos cinemas três meses depois, com o retorno de Ford como General Ross.

A estreia de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' está marcada para o dia 13 de fevereiro de 2025.