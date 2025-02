'Anora' vence PGA Awards e lidera corrida para o Oscar de Melhor Filme

O filme competia com outras produções de peso - Foto: Divulgação

‘Anora’, de Sean Baker, conquistou o prêmio de Melhor Filme no PGA Awards deste sábado, 8, considerado o termômetro mais importante para o Oscar. O longa, que já havia vencido o DGA Awards, premiação do Sindicato dos Diretores, agora se firma como um dos grandes favoritos para a maior premiação do cinema internacional.

O filme competia com outras produções de peso, como 'O Brutalista', 'Um Completo Desconhecido', 'Conclave', 'Duna: Parte 2', 'Emilia Pérez', 'A Verdadeira Dor', 'Setembro 5', 'A Substância' e 'Wicked'. Além disso, na categoria de produções animadas, 'Robô Selvagem' levou o prêmio de Melhor Animação.



Confira abaixo os principais indicados e vencedores do PGA Awards deste ano:

MELHOR PRODUTOR DE CINEMA - LIVE-ACTION

Anora | VENCEDOR

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

A Verdadeira Dor

Setembro 5

A Substância

Wicked

MELHOR PRODUTOR DE CINEMA - ANIMAÇÃO

Flow

Divertida Mente 2

Moana 2

Wallace & Gromit: Avengança

Robô Selvagem | VENCEDOR

MELHOR PRODUTOR DE TV - DRAMA

Bad Sisters

A Diplomata

Fallout

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão | VENCEDOR

Slow Horses

MELHOR PRODUTOR DE TV - COMÉDIA

Abbott Elementary

O Urso

Segura a Onda

Hacks | VENCEDOR

Only Murders in the Building

MELHOR PRODUTOR DE TV - SÉRIE LIMITADA OU ANTOLÓGICA

Bebê Rena | VENCEDOR

Feud: Capote Vs. The Swans

Pinguim

Ripley

True Detective: Terra Noturna

MELHOR PRODUTOR DE TV - TELEFILME

Bagagem de Risco

A Noite que Mudou o Pop | VENCEDOR

The Killer

Rebel Ridge

Unfrosted: A Batalha do Biscoito Pop-Tart

MELHOR PRODUTOR DE CINEMA - DOCUMENTÁRIO

Gaucho Gaucho

Mediha

Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa

Porcelain War

Super/Man: A História de Christopher Reeve | VENCEDOR

We Will Dance Again