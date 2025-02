Rival de Fernanda Torres no Oscar, Demi Moore vence Critics Choice

Critics Choice Awards premiou Demi Moore como Melhor Atriz - Foto: Divulgação

Considerado por muitos como um termômetro do Oscar, o Critics Choice Awards premiou Demi Moore como 'Melhor Atriz' por sua atuação em ‘A Substância’, reforçando sua posição na corrida pela estatueta da Academia.

A brasileira Fernanda Torres, uma das concorrentes de Demi Moore no Oscar, não foi indicada ao Critics Choice nesta categoria, enquanto seu filme, ‘Ainda Estou Aqui’, também saiu sem prêmios, após perder na disputa de Melhor Filme Estrangeiro.



O Critics Choice Awards tem um histórico significativo de previsões para o Oscar. De acordo com a CNN, desde sua criação em 1995, a premiação acertou 60% dos vencedores de Melhor Filme. Já na categoria de Melhor Atriz, a taxa de acerto é menor, com 56,67% de coincidência entre os prêmios ao longo dos 30 anos da cerimônia.

A votação para os vencedores do Critics Choice ocorreu em 5 de janeiro, antes das polêmicas recentes envolvendo o filme ‘Emilia Pérez’, o que pode impactar as decisões da Academia. Com isso, ‘Ainda Estou Aqui’ pode ganhar força na disputa pelo Oscar de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Na categoria de Melhor Atriz, Demi Moore continua levando vantagem nas premiações que servem como termômetro para o Oscar, no entanto, tudo pode acontecer.

Mesmo sem vitórias no Critics Choice, a trajetória de ‘Ainda Estou Aqui’ ainda reserva esperanças, já que o longa segue na disputa de outras premiações, como o Goya 2025, a mais importante do cinema espanhol, e o ICS Award, no qual Fernanda Torres concorre como Melhor Atriz e Heitor Lorega e Murilo Hauser disputam Melhor Roteiro Adaptado.

Além disso, o filme brasileiro concorre à maior premiação do cinema internacional, o Oscar, na categoria de Melhor Filme Em Língua Não Inglesa, Melhor Atriz e Melhor Filme.