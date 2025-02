‘Ainda Estou Aqui’ disputa duas premiações neste fim de semana

‘Ainda Estou Aqui’ narra a história de Eunice Paiva - Foto: Divulgação

Após derrota no Critics Choice Awards, o longa ‘Ainda Estou Aqui’ segue na disputa por mais dois prêmios importantes neste fim de semana. A produção dirigida por Walter Salles concorre ao Goya 2025, principal premiação do cinema espanhol, e ao ICS Award, concedido pela Sociedade Internacional de Cinéfilos.

A partir das 18h (horário de Brasília) deste sábado, 10, a Academia de Cinema da Espanha anuncia os vencedores do Goya, na premiação, o filme brasileiro está disputando na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano.

Já no ICS Awards, os resultados serão revelados no dia 9 de fevereiro, com Fernanda Torres concorrendo como Melhor Atriz e Heitor Lorega e Murilo Hauser indicados a Melhor Roteiro Adaptado.

‘Ainda Estou Aqui’ narra a história de Eunice Paiva, que lidera a família após o desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva, no início da década de 1970. Durante a ditadura militar, o ex-político foi levado por militares para prestar um depoimento e nunca mais foi visto. Seu óbito foi reconhecido somente em 1996.

Veja a lista de prêmios que o longa ainda pode conquistar:

• GOYA: Indicado a Melhor Filme Ibero-americano. A premiação é considerada a maior do cinema espanhol e está marcada para acontecer no dia 8/2;

• ICS Award: Indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz. O prêmio é concedido pela Sociedade Internacional de Cinéfilos (ICS) e os vencedores serão anunciados no dia 9/2.

• BAFTA: Indicado a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Marcada para 16/2, a premiação é considerada o Oscar britânico;

• Latino Entertainment Film Awards: Indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Filme em Língua Não Inglesa, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Anúncio dos vencedores da premiação concedida pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento será no dia 17/2;

• OFTA Film Awards: Indicado nas categorias Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz. Os vencedores serão revelados no dia 23/2;

• Oscar: Indicado nas categorias Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme (indicação inédita para o Brasil). A cerimônia acontece em 2/3.

Confira os prêmios internacionais que o longa já conquistou:

• Melhor Roteiro no Festival de Veneza, na Itália, onde o filme teve seu lançamento mundial;

• Melhor Filme do Júri Popular no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá;

• Melhor Filme do Júri Popular no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos;

• Melhor Filme do Júri Popular no Festival de Cinema de Miami, nos Estados Unidos;

• Melhor Filme do Júri Popular no Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem;

• Melhor Filme Estrangeiro no New Mexico Critics Awards;

• Melhor Filme em Língua Estrangeira no North Carolina Film Critics Association Awards;

• Melhor Filme Internacional pelo júri do Festival de Cinema de Palm Springs, nos Estados Unidos;

• Melhor Filme Internacional pela Associação de Críticos de Porto Rico.

• Melhor atriz de drama para Fernanda Torres no Globo de Ouro;

• Melhor atriz em filme de drama para Fernanda Torres no Satellite Awards.