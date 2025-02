Não foi dessa vez! “Senna” perde no Critics Choice Awards

Produção foi uma das séries mais esperadas de 2024 - Foto: Divulgação

Representante do Brasil ao lado de “Ainda Estou Aqui”, "Senna" não levou o prêmio de Melhor Série em Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2025. A produção, que foi uma das séries mais esperadas de 2024, acabou superada por "Round 6" também da Netflix.

Concorriam ainda na mesma categoria “Acapulco” (Apple TV+), “Citadel: Honey Bunny”(Prime Video), “La Máquina” (Hulu), “The Law According to Lidia Poët” (Netflix), “My Brilliant Friend” (HBO | Max), “Pachinko” (Apple TV+) e “Squid Game” (Netflix).

Estrelada por Gabriel Leone como o lendário piloto brasileiro, Senna está disponível na Netflix. Assim como a série, Ainda Estou Aqui também foi derrotado e não levou o prêmio de "Melhor Filme Estrangeiro". O longa nacional perdeu para o polêmico Emilia Pérez.

Sucesso mundial

A série mostra a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Com direção-geral de Vicente Amorim, que também assina como showrunner, e direção de Julia Rezende, Senna é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.

Dez dias após a estreia, em 29 de novembro, a obra alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não inglesa no período entre 2 e 8 de dezembro. Com mais de 53 milhões de horas assistidas desde o lançamento, a produção foi a série mais vista em todo o mundo e também no Brasil na época.