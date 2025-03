Bahia retorna aos treinos e se prepara visando a Juazeirense

Elenco do Bahia em atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após estrear na Copa Libertadores da América, o elenco do Bahia retornou às atividades e começou a se preparar para o compromisso diante da Juazeirense, marcado para este sábado, 22, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.



O início das atividades desta quinta-feira, 20, ocorreu com atividades de fortalecimento muscular na academia.

Na sequência, os titulares contra o The Strongest assistiram ao vídeo no auditório, com erros e acertos da partida em La Paz.

Com foco no Baianão, o restante do elenco trabalhou no campo 2 do CT Evaristo de Macedo.

O técnico Rogério Ceni ministrou um treino técnico, com aprimoramento de passes e finalizações a gol, com um trabalho tático na sequência.

Em fase final de recuperação, o lateral-esquerdo Iago Borduchi foi submetido a um treinamento técnico especial.

A novidade na atividade foi a presença do lateral-esquerdo Zé Guilherme. O jovem lateral-esquerdo de 19 anos se apresentou e conheceu os novos companheiros.

Ele foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, disputado na Venezuela.

O elenco azul, vermelho e branco fecha a preparação na tarde desta sexta-feira, 21, na Cidade Tricolor.