Metrô terá horário especial para jogo do Bahia na Libertadores

Linhas de metrôs de Salvador contarão com segurança reforçada para jogo do Bahia - Foto: Divulgação

O jogo de volta da segunda fase da Libertadores entre Bahia x The Strongest contará com uma operação especial da CCR Metrô Bahia. Nesta terça-feira, 25, o funcionamento da Estação Campo da Pólvora será estendido até 1h, com as outras estações do sistema disponíveis para desembarque.

Além do horário especial, a operação também reforçará o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e ampliará a quantidade de viajens dos trens de acordo com a demanda.

“O Metrô é um facilitador para o torcedor que deseja chegar e sair do estádio de forma rápida e segura. O nosso foco é proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes”, afirma Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da CCR Metrô Bahia.

O duelo entre Bahia e The Strongest está marcado às 21h30 desta terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova.