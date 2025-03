Conmebol define arbitragem para decisão do Bahia na Libertadores

Carlos Betancur, árbitro que apitará duelo do Bahia na Libertadores - Foto: Divulgação

A Conmebol divulgou a escala de arbitragem do jogo de volta da segunda fase da Libertadores. O Bahia vai a campo na próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, contra o The Strongest, da Bolívia, após ter empatado em 1 a 1 na partida de ida, em La Paz.

O confronto do Tricolor, que tem início marcado às 21h30, terá arbitragem do colombiano Carlos Betancur, que percente ao quadro da Fifa, e o compatriota Mauricio Perez assumindo o comando do VAR.

Além disso, o duelo contará com Jhon Gallego e Miguel Roldan, como a dupla de auxiliares, e Diego Ulloa como quarto árbitro. Vale mencionar que todos os escalados são da Colômbia.

Bahia x The Strongest (BOL)

Árbitro: Carlos Betancur (FIFA)

Assistente 1: Jhon Gallego

Assistente 2: Miguel Roldan

Quarto Árbitro: Diego Ulloa

VAR: Mauricio Perez

O jogo do Bahia contra o The Strongest será o quinto duelo de Carlos Betancur na temporada, já que ele apitou quatro jogos válidos pelo Campeonato Colombiano anteriormente em 2025. O último confronto de Libertadores comandado pelo juiz foi o duelo entre Maldonado e Fortaleza, que aconteceu na edição de 2023.