Adson Batista abre o jogo sobre Ronaldo no Bahia: "Quer jogar Série A"

Ronaldo, goleiro do Atlético-GO - Foto: Ingryd Oliveira/ACG

O Bahia segue ativo no mercado da bola e, desta vez, busca reforçar a posição de goleiro, considerada uma das carentes no elenco para a temporada de 2025. O clube está prestes a anunciar o acerto com o goleiro Ronaldo, do Atlético-GO, que deve chegar ao Tricolor por empréstimo, embora os detalhes sobre a duração e os custos da negociação ainda não tenham sido divulgados.

Formado nas categorias de base do Vitória, Ronaldo se destacou no clube baiano antes de se transferir para o Atlético-GO, onde se firmou como titular e chegou a se tornar capitão da equipe. Com 141 jogos disputados pelo Dragão, o goleiro se consolidou como um dos principais nomes do time goiano, o que gerou o interesse do Bahia em contar com seus serviços.

Em entrevista sobre a situação de Ronaldo, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, destacou a situação delicada envolvendo a possível transferência do goleiro. Batista revelou que a vontade de Ronaldo em trabalhar com Rogério Ceni, treinador do Bahia, e a oportunidade de atuar na Série A pesaram na decisão.

"Ronaldo é uma situação complicadíssima. A gente pode aceitar uma situação. Ele quer trabalhar com um grande treinador que é ídolo dele, ele quer jogar Série A. Não é momento de eu deixar ele perder uma grande oportunidade da vida dele porque eu tenho certeza que ele não terá outra em momento nenhum", disse Adson Batista, abrindo caminho para a negociação do goleiro.

Modo Sincerão! Adson Batista, Presidente do Atlético-GO, sobre situação do goleiro Ronaldo, perto de fechar com o Bahia:



🗣️ "Ronaldo é uma situação complicadíssima. A gente pode aceitar uma situação. Ele quer trabalhar com um grande treinador que é ídolo dele, ele quer jogar… pic.twitter.com/q9LOBAZUn9 — Neto (@netoecbtv) February 23, 2025

Com o desejo de Ronaldo em mente, o Bahia se prepara para reforçar ainda mais seu elenco e fortalecer a posição de goleiro, visando o intenso calendário do futebol brasileiro em 2025.