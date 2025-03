Bahia encaminha acerto com ex-goleiro do Vitória

Atleta chega ao Bahia por empréstimo - Foto: Divulgação | Atlético Goianiense

O Bahia se movimenta no mercado da bola e dessa vez é para suprir uma das posições dadas como carente no clube, encaminhando o acerto do goleiro Ronaldo, do Atlético-GO.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o atleta, que se formou nas categorias de base do Vitória, onde se destacou e foi transferido para o clube goiano, agora soma 141 jogos pelo Dragão sendo capitão, e um dos principais nomes da equipe deve chegar ao Tricolor por empréstimo ainda sem duração e custos divulgados.

O goleiro revelou que há o interesse na transferência e solicitou à diretoria de seu clube que fosse negociado, pois é um desejo pessoal trabalhar na equipe de Rogério Ceni.

Ronaldo chega para disputar posição com Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Denis Júnior, todos questionados pela torcida.