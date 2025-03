Ceni exalta atuação de Tiago e faz comparação inusitada: "MiniLucho"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

O Pivete de Aço Tiago tem ganhado minutos neste início de temporada e, mais uma vez titular no Campeonato Baiano, foi decisivo na vitória por 2 a 0 sobre a Juazeirense, marcando o primeiro gol da partida. Questionado sobre a atuação do jovem de 19 anos, o técnico Rogério Ceni destacou a semelhança do atleta com o uruguaio Lucho Rodríguez, titular do time, e revelou que, com a saída do centroavante Everaldo, o jogador pode continuar recebendo oportunidades.

"Vimos hoje o Tiago, que fez um baita jogo hoje e foi quase um 'Mini Lucho', marcando, correndo de lá para cá, pressionando e conseguindo fazer seu gol. Com a saída do Everaldo, a gente só tem dois noves e sabemos como é importante ter um jogador para essa função, se ele continuar repetindo essas atuações, pode ter minutos, é jovem e o Grupo [City] gosta de atletas jovens, tem força também", revelou o trenador.

Tiago, atacante do Bahia | Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

Dias antes do confronto mais esperado neste início de temporada, seria comum ver alguns jogadores "poupando" esforços para o duelo válido pela segunda fase da Libertadores. Entretanto, a "intensidade" apresentada pelo Bahia foi motivo de elogios do técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

"Destacar o compromisso de todos no jogo de hoje, foi uma intensidade muito alta que o time jogou, um perde pressiona muito grande e recuperou muitas bolas no campo de ataque, tivemos jogadores se destacando hoje. Por um jogo tão importante na terça-feira é muito bom ver a concentração de todos. Acho que todo mundo sabe mais ou menos como a gente joga, as características de jogo, mas temos que vencer a partida, ser inteligente o suficiente e entender a parte de provocações, ceras. Logicamente ter atenção também, os quatro jogadores de frente deles são muito bons, são rápidos, e têm força", concluiu.

O Tricolor enfrenta o The Strongest, da Bolívia, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores, na próxima terça-feira, 25, às 21h30, na Arena Fonte Nova.