Bahia e Vitória conhecem adversários na semifinal do Campeonato Baiano

Welligton Rato e Tiago, atletas de Vitória e Bahia, respectivamente - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória e Raphael Muller / Ag. A TARDE

A primeira fase do Campeonato Baiano, enfim, terminou com a 9ª rodada da noite deste sábado, 22. A etapa de pontos corridos se encerrou com o Vitória sendo líder com 21 pontos, à frente de Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas, outras equipes que garantiram o lugar no G-4 e a vaga na semifinal da competição.

Líder invicto, o Rubro-Negro enfrentará no mata-mata justamente o Atlético de Alagoinhas, equipe que venceu pela vantagem mínima nesta última rodada do Baianão. A data base do confronto, que será dividido em ida e volta, é no domingo, 1º, ou no sábado, 2, e no dia 8 ou 9 de março, respectivamente.

Já o Tricolor, que terminou a fase em terceiro lugar após vencer a Juazeirense por 2 a 0, vai enfrentar o Jacuipense, que venceu o Jequié neste sábado e garantiu a segunda colocação na tabela. O duelo de volta, portanto, terá o Leão do Sisal como mandante e possui a mesma data base do jogo da outra chave.

Confira a classificação final da fase de grupos do Campeonato Baiano 2025: