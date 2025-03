Camutanga volta a ser relacionado no Vitória após quase 8 meses

Camutanga retorna a figurar entre relacionados após cirurgia de reconstrução de ligamentos do joelho - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sete meses e meio após a cirurgia de reconstrução dos ligamentos do joelho, o zagueiro Camutanga foi relacionado pelo Vitória para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, às 18h30 deste sábado, 22, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

Camutanga teve lesõ detectada no ligamentos cruzado anterior e no ligamento colateral medial, e interrompeu uma longa sequência de titularidade no Leão. Ao todo, foram 73 jogos e seis gols marcados.

O defensor chegou ao Vitória em 2023 e foi um dos pilares do time na campanha do título da Série B. Em 2024, ele manteve o status de titular na zaga rubro-negra, mas o problema físico o afastou da equipe.