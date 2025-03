Bahia vence Juazeirense e fecha primeira fase do Baianão com vitória

Tiago marcou o primeiro gol do Tricolor na partida - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Já classificado para o mata-mata do Campeonato Baiano, o Bahia venceu a Juazeirense na noite deste sábado, 22, e terminou a primeira fase do torneio na terceira colocação. Jogando com um time alternativo, o Tricolor bateu o Cancão de Fogo por 2 a 0, com gols marcados pelo Pivete de Aço Tiago, que balançou as redes após bela jogada individual do uruguaio Michel Araújo, e Cauly, de fora da área.

Além disso, o duelo contou com a reestreia do atacante Kayky, que entrou em campo no segundo tempo pela primeira vez nesta segunda passagem pelo Esquadrão de Aço. O jogo também marcou a volta à campo do lateral-esquerdo Iago Borduchi, que encerrou o período de transição física e jogou os minutos finais.

Com a vitória, o Bahia alcançou a marca dos 18 pontos na classificação, menos apenas que o líder Vitória e o Jacuipense, que fez a sua parte neste sábado, venceu o Jequié e será o adversário do Tricolor na semifinal do Baianão.

O técnico Rogério Ceni mandou uma equipe alternativa para enfrentar a Juazeirense e, do time que foi titular no jogo de ida da Libertadores, apenas o goleiro Marcos Felipe foi relacionado. O Tricolor agora foca na partida de volta da competição internacional, marcada para a próxima terça-feira, 25, às 21h30, novamente na Arena Fonte Nova, contra o The Strongest, da Bolívia.

Vale mencionar que, após empatar o primeiro confronto, o Esquadrão precisa de uma vitória simples para garantir a classificação na próxima fase.

O JOGO

Aos cinco minutos, Cauly cobrou escanteio curto para Arias, que devolveu para o camisa 8 cruzar na área. Rezende desviou no primeiro pau, e Fredi, livre, finalizou com perigo, mas a bola passou rente à trave do goleiro Igor.

O Tricolor abriu o placar aos seis minutos na Arena Fonte Nova. Após boa jogada pela direita, Rezende encontrou Tiago, que deu uma bela caneta no marcador antes de cruzar para Tiaguinho. O jovem cabeceou firme para o fundo das redes: Bahia 1 a 0 Juazeirense.

Por pouco o Tricolor não fez o segundo! Aos 30 minutos, Erick recebeu um lançamento preciso de Fredi, limpou o defensor e avançou para dentro da área. Na finalização, a bola passou raspando o gol de Igor, mas foi para fora.

No minuto 35, Michel Araújo cruzou na área e Cauly ajeitou o corpo para finalizar de primeira. A bola passou com perigo, à direita do gol do Cancão.

Aos 39 minutos, Nestor cobrou escanteio e encontrou Tiago na entrada da área. O meia chutou forte, e Igor defendeu com dificuldade. No rebote, David Duarte finalizou, mas a zaga desviou para novo escanteio.

A Juazeirense começou assustando na segunda etapa. Aos dois minutos, após um rebote em cruzamento, Alexsandro emendou um voleio de fora da área, mandando a bola muito perto do gol de Danilo Fernandes.

Aos quatro minutos, Erick encontrou Tiago em boa posição. O meia bateu colocado de fora da área, exigindo uma grande defesa de Igor, mas a arbitragem assinalou tiro de meta.

Cauly marcou um verdadeiro golaço na Fonte Nova! Aos 14 minutos, após uma bela troca de passes, o camisa 8 recebeu de Nestor, driblou dois adversários e bateu cruzado de direita, sem chances para Igor.

Em sua reestreia pelo Bahia, Kayky apareceu bem aos 19 minutos. Ele recebeu passe em profundidade, cortou para a perna esquerda e arriscou de fora da área, mas Igor defendeu com tranquilidade.

Cauly seguiu inspirado. Aos 21 minutos, fez grande jogada individual e serviu Acevedo, que chutou forte, mas mandou para fora.

Aos 24 minutos, Kayky partiu para cima da defesa, limpou os marcadores e finalizou com categoria. A bola explodiu na trave e, no rebote, bateu no joelho de Tiago, que não conseguiu concluir.