Time feminino do Bahia anuncia contratação de zagueira

Natalie Nalon é reforço para o sistema defensivo das Mulheres de Aço - Foto: Divulgação / EC Bahia

O time feminino do Bahia reforça o seu sistema defensivo para 2025. O tricolor anunciou a contratação da zagueira Natalie Nalon. Revelada na base da Chapecoense, a defensora de 22 anos esteve nas últimas três temporadas atuando no Botafogo.

Além disso, Nalon acumula passagens por Internacional e Criciúma. Essa será a sua primeira experiência em um clube do futebol do Nordeste.



Nalon admitiu ter boa amizade com a meio-campista Treyci, atual camisa 8 das Mulheres de Aço.

“Já conhecia algumas das meninas do elenco, a Treyci é uma delas, é uma que tenho uma boa amizade”, revelou.

Nalon vai compor o sistema defensivo do Bahia com a recém-contratada Camila Barbosa, além de Tchula e Aila. Ela fez uma avaliação do elenco azul, vermelho e branco para a temporada.

“Considero o time forte, foi escolhido peça por peça, e acredito que vai brigar por coisas grandes”, pontuou.

Vale destacar que neste ano às Mulheres de Aço vão disputar a Supercopa feminina, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.