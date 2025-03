Ba-Vi na semifinal? Clássico pode acontecer em pleno Carnaval

Bahia e Vitória empataram sem gols apenas 11 vezes no século XXI - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A fase de classificação do Campeonato Baiano 2025 está chegando ao fim, e a última rodada promete fortes emoções. No próximo sábado, 22, às 18h30, serão definidos os confrontos da semifinal do estadual, e existe a possibilidade de um clássico Ba-Vi logo na próxima fase, marcado para o dia 1º ou 2 de março, em pleno Carnaval de Salvador.

Atualmente, o chaveamento indica os seguintes confrontos: Vitória (1º) x Atlético de Alagoinhas (4º) e Jacuipense (2º) x Bahia (3º). No entanto, os resultados da última rodada podem alterar o cenário e colocar o maior clássico do futebol nordestino na fase semifinal.

Para isso acontecer, dois cenários são possíveis. No primeiro, o Vitória perderia para o Atlético de Alagoinhas no Carneirão, enquanto o Bahia venceria a Juazeirense e o Jacuipense derrotaria o Jequié. Assim, o Jacupa assumiria a liderança do Baianão, com 19 pontos, enquanto Vitória e Bahia ficariam empatados com 18 pontos, garantindo o clássico na semifinal, a depender dos resultados ocupando o segundo e terceiro lugar.

No segundo cenário, o Vitória também perderia para o Atlético de Alagoinhas, mas o Bahia tropeçaria diante da Juazeirense, e o Jacuipense perderia ou empataria com o Jequié. Assim, o Leão da Barra permaneceria na liderança, com 18 pontos, enquanto Jacuipense (17 ou 16 pontos) e Atlético de Alagoinhas (16 pontos) assumiriam a segunda e terceira posições, respectivamente. Com isso, o Bahia, em quarto lugar, enfrentaria o Vitória em um Ba-Vi decisivo na semifinal.

Caso o clássico se confirme, a primeira partida será disputada no dia 1º ou 2 de março, data que coincide com o auge do Carnaval de Salvador, levantando dúvidas a respeito das condições do duelo acontecer na capital baiana, devido ao alto número de pessoas nas ruas.