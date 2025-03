Kayky vive expectativa de reestrear pelo Bahia após lesão

Kayky está em sua segunda passagem pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O atacante Kayky, último reforço do Bahia para a temporada de 2025 até o momento, vive expectativa de fazer sua reestreia com a camisa azul, vermelha e branca. Depois de uma recuperação de uma grave lesão no joelho, sofrida durante seu primeiro período no clube, o jovem de 21 anos se mostrou pronto para ajudar o Tricolor de Aço em sua segunda passagem pela equipe.

Em sua chegada ao Bahia, Kayky garantiu que está completamente recuperado e preparado para atuar: "Por ser uma lesão grave, assusta, mas reconheço meu corpo novamente e me sinto preparado. Já joguei, já posso jogar um jogo completo. Não sinto dor, não sinto mais nada", afirmou o atacante, que usará a camisa 37 do Tricolor.

No entanto, devido ao longo período sem atuar regularmente, a comissão técnica, junto com o Departamento de Saúde e Performance, decidiu não apressar seu retorno aos gramados. A expectativa é que Kayky ganhe seus primeiros minutos em campo na próxima partida do Bahia, deste sábado, 22, contra o Juazeirense, na Arena Fonte Nova, uma vez que o treinador Rogério Ceni vai poupar os titulares, visando o duelo contra o The Strongest, na próxima terça-feira, 25.

Kayky foi apresentado oficialmente como reforço do Bahia no dia 9 de fevereiro. O atacante esteve em campo por sete partidas com o Sparta Rotterdam, da primeira divisão holandesa, após a lesão que o afastou dos gramados. Seu último jogo foi no dia 19 de janeiro, quando entrou por oito minutos no empate contra o RKC Waalwijk.